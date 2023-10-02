При молчании ООН: Иран и Россия договариваются о новых ракетах большой дальности для террора украинских городов

В октябре истекает срок действия резолюции Совета безопасности ООН, которая запрещает Ирану экспортировать ракеты с дальностью действия от 300 километров и ограничивает закупки ракетных технологий.

После 18 октября Иран будет вправе продавать ракеты и связанные с ними технологии без международного контроля. Учитывая и так активное сотрудничество кремлевского и тегеранского режимов в поставках вооружений, Москва и Тегеран могут вполне легально заключить соглашение о продаже беспилотников и ракет после того, как истечет срок эмбарго на экспорт.

Это означает, что в преддверие возможных массовых обстрелов в зимний период, Россия получает источник для пополнения своих оскудевших запасов ракет и гораздо больше возможностей для террора украинских городов.

OBOZREVATEL разбирался в том, какие ракеты Иран может передать России и какие угрозы такое развитие событий принесет Украине.

Запрета очень скоро не будет

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Как известно, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2231, принятой в 2015 году в рамках "ядерной сделки", странам не разрешалось передавать или получать от Ирана баллистические ракеты и беспилотники с дальностью более 300 километров и полезной нагрузкой более 500 килограммов (резолюция действует до 18 октября 2023 года). Через несколько дней эти ограничения будут сняты, что дает зеленый свет Тегерану для поставок.

То, что Иран планирует отправить ракеты в Россию для войны в Украине, американские спецслужбы сообщали еще год назад. В октябре-ноябре 2022 год военная промышленность Ирана готовила первую партию ракет "Фатех-110" и "Зольфагар", двух известных иранских баллистических ракет малой дальности, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров соответственно.

Однако тогда о передаче подобного вооружения не удалось договориться ввиду того, что у самого Ирана, похоже, этих ракет было не так уж и много. Тегеран ограничился поставками беспилотных летательных аппаратов для России, в том числе Mohajer-6 и большее количество Shahed-136. Хотя официально даже этот факт Иран всегда отрицал. Так, министр иностранных дел Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что Исламская Республика Иран не предоставляла и не будет предоставлять никакого оружия для использования в войне в Украине.

Уже в этом году Иран предоставил России технологии для строительства завода по производству беспилотников, таким образом помогая Кремлю наладить постоянные поставки оружия для войны в Украине. Завод строится в особой российской экономической зоне Алабуга, расположенной в Татарстане, и может заработать уже в начале 2024 года.

Сотрудничество между Россией и Ираном в поставках вооружений находится на довольно высоком уровне и сейчас. Например, в сентябре российскими оккупантами был установлен абсолютный рекорд по применению Shahed-136 – 521 по территории Украины. Ранее рекорд был отмечен в мае 2023, когда россияне применили 413 дронов-камикадзе. Это говорит о том, что поставки беспилотников проводятся в очень активном режиме, позволяющим россиянам их не экономить.

Переход от поставок беспилотников к ракетам класса "земля-земля" может дать россиянам гораздо больше возможностей для обстрелов Украины.

Шойгу ездил договариваться?

В преддверии снятия запретов на поставки вооружений, министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу посетил Иран и в ходе визита побывал на выставке оружия аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Это произошло 20 сентября.

В РФ отчитались, что Шойгу показали: иранские ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты, в том числе новые, баллистические ракеты большой и средней дальности. Среди них была крылатая ракета с предполагаемой дальностью до 1500 км.

По итогам переговоров, Шойгу заявил, что диалог развивается "особенно интенсивно", а отношения двух стран должны выйти на "новый уровень".

По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, российский министр прибыл с визитом в Иран, чтобы просить о помощи. На данный момент у России не хватает мощностей и запасов для продолжения масштабных боевых действий.

То, что Россия, очевидно, интересуется иранскими ракетами, говорит не столько об их особом качестве, сколько об их наличии. Это касается и ракет меньшей дальности, и оперативно-тактических.

В РФ производство ракет меньшей дальности было ограничено договором ДРСМД, действовавшим с 1988 по 2019 год. Россия, как и США, не могли испытывать и размещать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования меньшей и средней (1000 до 5500 км) дальности. Договор не запрещал такие ракеты проектировать, но в любом случае большого их арсенала перед войной Россия создать не смогла.

Иранские ракеты будут непростой целью для ПВО

"Угроза от иранских ракет есть. Они разрабатывались на основе советских ракет и улучшали свои характеристики за счет российских технологий, – говорит военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. – Они будут довольно непростой целью для нашей ПВО. Так, Fateh-110 имеет дальность полёта до 300 км и боевую часть массой до 600 кг. Она была разработана на основе неуправляемой ракеты Zelzal-2, которая в свою очередь была создана на базе Zelzal-1. Отличительной особенностью этих ракет было осуществление их пуска под наклоном.

Zolfaghar, являющуюся продолжением развития Fateh-110 с разительно отличающимися характеристиками. Например, эта ракета, принятая на вооружение в 2017 году, имеет дальность до 700 км. Реальную или нет, сложно сказать, но увеличение в 2 раза весьма показательное, что говорит о некоем стороннем вмешательстве, помощи ракетной программе. Кроме того, данная ракета получила систему наведения не только инерциальную, но и GPS.

Главной же проблемой Zolfaghar для наших ПВО будет то, что эта ракета обладает боевой частью массой 579 кг, которая отделяется при заходе на цель, что затрудняет ее обнаружение, отслеживание и уничтожение. Например, цельнокорпусные ракеты ОТРК "Искандер " в этом плане проще перехватывать. Собственно, иранские ракеты - нечто среднее между ТРК "Точка-У" и ОТРК "Искандер", со своей спецификой", – подчеркивает Александр Коваленко.

По мнению военного эксперта, разработка алгоритмов противодействия нашими ПВО против них потребует времени, но было бы намного лучше, если бы наши партнёры поспешили предоставить Украине больше ЗРК, способные эффективно бороться с баллистическими целями, а именно – Patriot и SAMP/T.

"В данном случае, чтобы себя полностью успокоить относительно иранских ракет, нам надо обеспечить себя комплексами ПВО, которые будут эффективно их перехватывать. Однако последнее время, к сожалению, в этом вопросе передачи новых комплексов наши партнеры и союзники не сильно продвинулись вперед. При этом уже понятно, что эти ракеты россияне будут использовать исключительно для террора населения. В зоне боевых действий они ничего не изменят".

Сегодня Иран передает РФ не только БпЛА

По информации Александра Коваленко, некоторое время назад в зоне боевых действий у российских солдат стали появляться иранские каски NIJ II и Rouin-3. В апреле 2023 появилось первое документальное подтверждение применения российскими войсками иранских ПТРК "Dehlaviyeh", являющихся копией ПТРК "Корнет". Эти поставки подтверждали появившуюся ранее информацию о том, что у российских войск возникает дефицит с противотанковыми средствами.

Также на протяжении этого года регулярно появлялись свидетельства отправки России иранских снарядов для ствольной артиллерии, в частности, 152-мм для Д-20 и 122-мм для Д-30, а также 122-мм реактивных снарядов.

Израиль подтверждает, опасается и, похоже, будет действовать

Иран намерен продать России ракеты малой и большой дальности в дополнение к БпЛА, которые уже используются оккупантами в полномасштабной войне против Украины. В то же время ряд поставок оружия между Тегераном и Москвой были сорваны.

Об этом заявил директор израильской разведывательной службы "Моссад" Давид Барнеа, во время своего выступления на ежегодной конференции Института контртеррористической политики при Университете Рейхмана в Герцлии (Израиль).

Барнеа не вдавался в подробности о том, какие именно сделки между странами не были реализованы. "У меня такое ощущение, что скоро будет сорвано еще больше сделок", – отметил глава "Моссада".

Россия тоже планирует передать Ирану вооружения. Барнеа заявил, что Израиль обеспокоен этим.

"Мы опасаемся, что русские взамен передадут иранцам то, чего им не хватает, современное оружие, которое, безусловно, поставит под угрозу наш мир и, возможно, даже наше существование здесь", – сказал руководитель израильского разведывательного ведомства.

Обмен военными технологиями подтверждает и Александр Коваленко. По его словам, Россия уже передала Ирану технологии, которые позволили усовершенствовать тот же "Shahed" 136. Также Кремль пошел на подписание договора на поставку Ирану истребителей СУ-35. Эти машины еще не поставлены Тегерану, но похоже скоро прибудут. Что уже точно получил Иран, так это ЯК-130, российский учебно-боевой самолёт. Возможна также передача зенитно-ракетного комплексa С-400.

Сейчас Иран активно торгуется с Россией, что именно он получит за свои ракеты. Похоже от этого и будет зависеть как количество переданных ракет, так и время поставок.