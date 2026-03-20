С изменением погодных условий враг активизировал наступательные действия на фронте – количество боевых столкновений уже несколько дней подряд превышает 200. В то же время существенно выросли потери оккупантов: только за три дня украинские защитники обезвредили около 4840 оккупантов.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в соцсетях. Он посетил южное направление фронта.

По его словам, враг усилил давление сразу на нескольких направлениях, однако украинские силы продолжают эффективно противодействовать и наносить значительные потери.

"Активность превосходящих сил врага требует от нас новых, асимметричных решений", – подчеркнул Сырский.

При этом главнокомандующий отметил, что подразделения ВСУ действуют активно, перехватывают инициативу ипостепенно восстанавливают утраченные позиции на отдельных участках фронта.

Во время рабочей поездки в районы Южной операционной зоны Сырский провел совещания с командованием группировки и командирами штурмовых и десантно-штурмовых подразделений.

"Согласовали дальнейшие действия с учетом тактики противника, уточнили задачи каждому подразделению в зоне ответственности", – рассказал главнокомандующий.

Отдельное внимание было уделено усилению материально-технического обеспечения. По словам Сырского, на месте он отдал необходимые распоряжения по обеспечению подразделений боеприпасами, беспилотниками и другими ресурсами, необходимыми для эффективного ведения боевых действий.

Главнокомандующий также поблагодарил украинских военных за стойкость и профессионализм.

"Спасибо командирам за взвешенные решения и сохраненные жизни наших воинов. Спасибо каждому солдату, сержанту и офицеру за ежедневную борьбу и уничтожение врага", – написал Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Сырский заявил, что РФ в 2026 году планирует рекрутировать еще 409 тысяч военных. По словам главкома, это означает одно – Россия не отказывается от планов продолжения войны и готовится к дальнейшей агрессии против Украины.

