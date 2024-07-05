Армия РФ атакует и несет значительные потери: на фронте произошло 119 боевых столкновений – Генштаб

На фронте в Украине в течение пятницы, 5 июля, произошло 119 боевых столкновений воинов Сил обороны с вражескими войсками России. Наибольшую активность противник проявляет на Лиманском и Покровском направлениях. На последнем за день было ликвидировано и ранено более 330 оккупантов.

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Об этом сообщили в сводке с фронта по состоянию на 22:00, опубликованной на Facebook-странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Также ситуация остается напряженной на Торецком направлении.

Войска России в пятницу нанесли по Украине шесть ракетных (с применением 12 ракет) и 47 авиационных ударов (задействовали, в частности, 63 КАБ), использовали для поражения 422 дрона-камикадзе. Также враг совершил 2797 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал неподалеку от Глубокого и Липцев. Три штурмовых действия отражены, продолжается бой в районе Глубокого. Ситуация контролируется.

На Купянском направлении россияне пять раз пытались продвинуться к позициям ВСУ недалеко от Синьковки. Четыре атаки уже отбиты, бой продолжается.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз в районах Невского, Серебрянского леса, Грековки, Макеевки и Тернов. Продолжаются еще два боестолкновения, все остальные наши воины остановили.

На Северском направлении российские оккупационные войска семь раз пытались прорвать нашу оборону в районах Белогоровки, Спорного и Выемки. Успеха не имели.

На Краматорском направлении произошло шесть боевых столкновений. Четыре атаки в районах Ивановского, Клещиевки и Часового Яра остановлены. Захватчики понесли потери и отошли. Ситуация напряженная – продолжается бой в двух локациях у Калиновки.

На Покровском направлении оккупанты 38 раз пытались вклиниться в нашу оборону в районах Новоселовки Первой, Прогресса, Евгеньевки, Калинового, Новоалександровки, Яснобродовки, Воздвиженки и Нетайлового. Отражены 25 атак, 13 боеприкосновений продолжаются.

Войска России концентрируют усилия для продвижения в сторону Новоалександровки и Новоселовки Первой, однако несут значительные потери. По предварительной информации ВСУ обезвредили на этом участке фронта 331 оккупанта, 123 из них – безвозвратно. Уничтожены четыре вражеских автомобиля и два орудия, в частности, российская САУ 2С19 "Мста-С". Еще пять разных пушек и танк захватчиков значительно повреждены.

На Кураховском и Времивском направлениях враг по 7 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районе Константиновки. Еще продолжаются бои на двух локациях.

На Ореховском направлении дважды оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потери позиций и территорий не допущены. Украинские воины успешно отразили пять атак российских захватчиков на левобережье Днепра.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что окрестности Нью-Йорка перешли под контроль российских оккупационных сил.

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