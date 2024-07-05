Оккупанты начали городские бои в Нью-Йорке Донецкой области: Коваленко оценил ситуацию. Карта

Российские захватчики продолжают атаковать поселок Нью-Йорк из ствольной и реактивной артиллерии, по населенному пункту применяют также КАБы. Бои ведутся уже в самом поселке.

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Окрестности Нью-Йорка перешли под контроль российских оккупационных сил. О ситуации в населенных пунктах Торецкой агломерации, в которую входит и упомянутый поселок, OBOZ.UA рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"В районе Торецкой агломерации россияне продолжают наносить удары по Нью-Йорку, используя артиллерию ствольную, реактивную, а также корректированные авиационные бомбы", – констатировал он.

Кроме того, по словам Коваленко, российские оккупационные войска начали бои в южной части Нью-Йорка.

"Фактически, по состоянию на сегодняшний день боевые действия ведутся по улице Казацкой и по улице Железнодорожной. На карте они пока не обозначены ни как серая зона, ни как захваченная территория. Но фактически можно говорить, что окрестности Нью-Йорка уже находятся под контролем российских оккупантов", – отметил аналитик.

Коваленко добавил, что уличные бои идут также в районе населенных пунктов Пивденное и Пивничное, оба, как и Нью-Йорк, входят в Торецкую агломерацию.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские десантники дали мощный отпор оккупантам, пытавшимся прорвать оборону на Торецком направлении.

О том, что россияне совершили десятки атак на Торецком и Покровском направлениях, отмечали и в утренней оперативной сводке Генштаба от 5 июля. Силы обороны, заверили в ГШ, дают отпор захватчикам.