Армия РФ готовит 'котел' на 1200 кв. км, война может прекратиться в мае: интервью с Иваном Ступаком

Российская оккупационная армия может рассматривать возможность захода на территорию Днепропетровской области, но не с целью движения в направлении города Днепр. Это может стать альтернативным маршрутом врага в попытке захватить Покровск в Донецкой области. В то же время, противник не оставляет планов организовать огромный "котел" на 1200 квадратных километров на площади, условно, от Покровска до Часового Яра. Однако такая задача требует немалых усилий, поэтому враг пытается действовать с помощью малых "котлов". Почему украинские Силы обороны не устраивают врагу "котлы"? Главная причина – нехватка личного состава.

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Военные действия могут прекратиться в мае текущего года, поскольку президент США Доналд Трамп настроен по окончании войны в Украине достаточно серьезно. Итак, весной может начаться процесс переговоров, который продлится несколько месяцев.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– По вашему мнению, могут ли российские оккупационные войска ставить перед собой вполне конкретную цель до 9 мая, к этой "сакральной" дате? В этом контексте хотела бы привести информацию о том, что в районе Часового Яра замечены вражеские подразделения "Ахмат" из бывших "вагнеровцев" и "Русич". Считается, что это достаточно подготовленные бойцы. Может ли это также свидетельствовать об определенных планах активных действий до дня победы?

– Откровенно скажу, что я не вижу в них каких-либо намерений достичь чего-то до конкретных дат. Да, у них есть планы. Конечно, если их удастся достичь до "сакральной" даты, то это будет "приурочено к годовщине".

А что касается "русичей", то они не котируются даже внутри РФ. Они только пиарятся как кадыровцы, но ни на что не способны. На горячих участках фронта они не возникают. Возможно, они решили объединиться и показать себя день, потому что о них уже долгое время ничего не слышно. Следовательно, нужно о себе напоминать. По сообщениям западной печати, в апреле-мае война может выйти на финиш, поэтому, возможно, перед этим они хотят себя показать. Следовательно, не исключено, что это связанные вещи.

– Если посмотреть на карту боевых действий – на Часов Яр, Торецк и Покровское выступление, вырисовывается определенный полукруг. Видим, что именно там самая большая активность врага. Считаете ли вы, что он может ставить перед собой цель выровнять полукруг? Могут ли у врага быть достаточные силы для этого?

– Я бы на их месте хотел не выровнять, а сделать котел. Ибо, если провести прямую линию от Покровска до Часового Яра, можно увидеть, насколько глубока эта "чаша" – 1200 квадратных километров. Конечно, враг хотел бы сделать это по максимуму. Но есть еще ситуация на земле. Украинские военные не просто сложили лапки и все. Они оказывают сопротивление.

Сделать огромный "котел" не удается, но маленькие – да. И они, к сожалению, это делают. Большая Новоселка, Курахово. Сейчас они режут дорогу от Очеретино, там будет вырисовываться другой "котел". Заполнить "мини-котлами" этот большой "котел" – стратегическая цель россиян.

– Считаете ли вы, что везде, где враг пытается продвинуться, где вклинивается в нашу оборону на достаточно узком участке, есть теоретическая возможность взять вражеские группировки в "котел", не правда ли?

– У нас людей не хватает. И там, где наши боеспособные подразделения сопротивляются, россияне давят с флангов и находят слабые места, где немотивированные люди, где русифицированные люди, необстрелянные, неготовые. К сожалению, это работает против нас. Следовательно, возможно, по количественному показателю люди есть, но это не приносит результата, если не хватает мотивации.

– По вашему мнению, если враг дойдет до административной границы Днепропетровщины, может ли он пойти дальше на территорию этой области?

– Я уверен, что они могут это сделать, но с целью обхода Покровска. Думаю, это привязано именно к Покровску, а не просто с целью отправиться в направлении Днепра. Например, если они увидят, что там нет городской застройки, нет минных полей и вообще продвигаться проще.

– Как на активности врага сегодня сказывается операция ВСУ на Курщине?

– Она работает против нас. Это мое глубокое убеждение, пусть на меня обижаются. Когда говорят: мы променяем Курскую область... Вы знаете, возможно, не на что будет менять. Мы теряем столько территории, а Курская область – 420 квадратных километров.

Посмотрите, Большая Новоселка полностью "схлопнулась", Курахово нет. Торецк – как я понимаю, мы выходим из него, остались считанные дни. Часов Яр, возможно, продержится еще месяц-полтора. Покровск – в опасности.

Давайте представим негативный вариант, как в той меме: "Не нужен нам ваш интернет". "Не нужна нам Курская область, оставляйте себе". У них таких Судж тысячи, и таких дорог, как мы там держим, десятки тысяч. Что нам делать с этой Суджей?

– Но одной из главных целей Курской операции была защита Сумщины от вторжения.

– Да, такая задача стояла, но Сумщина начала страдать еще больше. Туда прилетает столько баллистики. Видите сообщение: "воздушная тревога, цель потеряна на Сумщине". А почему? Потому что россияне бьют по нашим тылам, и это понятно. На Харьковщину, Полтавщину прилетает регулярно. Потому сказать, что мы защитили... Это дискуссионный вопрос.

Если посчитать после войны, сколько мы потеряли людей погибшими, ранеными, сколько потеряли техники и территорий в соседних регионах, чтобы держать Курщину – я думаю, для нас это будет не очень приятная оценка.

– Вы упомянули о западных аналитиках, которые считают, что на май этого года можем выйти на окончание войны. Соглашаетесь ли вы с такими оценками? Допускаете ли такой сценарий?

– По-моему, это как-то очень уж быстро, но все может быть. Потому что Трамп настроен очень всерьез и будет вести серьезные разговоры. Поэтому, возможно, мы можем увидеть начало мирных переговоров. Остановка войны и переговоры, которые могут длиться два-три месяца, полгода, ведь позиции сторон разные...