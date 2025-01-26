Учатся воевать и брать рубежи: возле Часова Яра заметили подразделения 'ахматовцев' и 'вагнеровцев'

В районе Часового Яра на Донетчине зафиксированы подразделения оккупантов "Ахмат", бывших наемников ЧВК "Вагнер" и формирования "Русич". Враг стягивает сюда подготовленных захватчиков, прошедших интенсивную подготовку.

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Об этом рассказал спикер 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Андрей Полухин в эфире "Суспільного". По его словам, новоприбывшие оккупанты учатся штурмовать и брать рубежи.

"Это подготовленные бойцы, которые прошли интенсивную подготовку. Готовые к действиям, как в городской местности, так и в полях. Это 98-я российская воздушно-десантная дивизия. Это люди, которые учатся штурмовать, учатся брать рубежи. Также они усиливаются другими подразделениями", – сказал спикер.

Андрей Полухин добавил: по последней информации, на подкрепление к Часовому Яру прибыли подразделения "Ахмат".

В них, в частности, вошли бывшие "вагнеровцы" и добровольческое формирование "Русич".

Ситуация в районе Часового Яра сложна: российские захватчики ежедневно совершают штурмы позиций Сил обороны Украины, применяя тактику малых групп и лобовые атаки.

В то же время военный рассказал, что на этой неделе удалось взять в плен нескольких российских десантников, которые слишком близко подошли к позициям украинских воинов.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ на 16:00 воскресенья, 26 января, на Краматорском направлении близ Часова Яра враг с начала суток атаковал 13 раз, а также наступал в направлении Белой Горы. 11 боев из 14 продолжаются.

Кроме того, в ОСГВ "Хортица" рассказали, что в Часовом Яру продолжаются городские бои. Враг пытается скрываться от FPV-дронов ВСУ и использует для маскировки трубы в районе канала.

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