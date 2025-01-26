В Часовом Яру продолжаются городские бои: враг придумал, как скрываться от FPV-дронов

В городской черте Часового Яра Донецкой области продолжаются бои украинских военнослужащих с российскими оккупантами. Враг пытается прятаться от украинских FPV-дронов и использует для маскировки трубы в районе канала.

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По этим трубам захватчикам удается перемещаться и незаметно менять позиции. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войска "Хортица" Виктор Трегубов.

Военнослужащий отметил, что трубы в районе канала Северский Донец – Донбасс частично помогают путинским террористам скрываться от украинских FPV-дронов. При этом боец ВСУ отметил, что городские бои в Часовом Яру продолжаются уже очень долго и, по мнению военного, будут продолжаться и дальше.

"Это место, где тяжело обеим сторонам и где какое-то продвижение, откаты идут постоянно с обеих сторон", – рассказал военный.

Напомним,оккупанты подожгли коллектор с сотней своих "двухсотых" вблизи Часова Яра. Таким образом враг пытался скрыть значительные потери, которые понес вследствие удара украинских защитников. А также "заодно" избавился от тел, чтобы их не забирать и не возиться с эвакуацией.

Ранее в Силах обороны рассказали, что российская оккупационная армия увеличила контингент своих войск для атак на Часов Яр в Донецкой области. В частности, еще несколько подразделений присоединились к 98-й воздушно-десантной дивизии России. Продолжаются тяжелые бои в городской застройке.

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