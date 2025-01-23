'Идут тяжелые бои в городской застройке, россияне стащили подкрепление': в ВСУ рассказали о ситуации в Часовом Яру. Карта

В Силах обороны рассказали, что российская оккупационная армия увеличила контингент своих войск для атак на Часов Яр в Донецкой области. В частности, еще несколько подразделений присоединились к 98-й воздушно-десантной дивизии России. Продолжаются тяжелые бои в городской застройке.

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Об этом сообщил представитель пресс-службы 24 ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин в эфире "Эспрессо" в среду, 22 января. По его словам, к этой дивизии присоединился, в частности, спецотряд Росгвардии, подчиняющийся чеченскому главарю Рамзану Кадырову "Ахмат", куда входят и бывшие бойцы ППК "Вагнер", а также добровольческое формирование "Русич".

"Все они пытаются штурмовать город и проводить операции. ВСУ отвечают, нанося врагу максимальные потери. Однако вражеские атаки не утихают. Каждый день происходит два-три штурма. Это очень тяжелые и серьезные бои в городской застройке, где укрытия сменяются одно за другим, и город испытывает разрушения", – объяснил Полухин.

Войскам РФ удалось высадить небольшую группу на территории огнеупорного завода в Часовом Яру, но контроля на объектом враг не имеет.

"Наши ребята удерживают его, и там сейчас продолжаются бои. В центральной части эта же группа была разделена. Враг был дезориентирован после высадки, и наши бойцы сейчас пытаются зачистить эту часть", – сказал военный.

Противник пытается пересечь канал и добраться до завода или центральной части города.

По словам украинского военного, российские оккупанты по состоянию на данный момент не достигают целей в Часовом Яру и несут большие потери в попытках захватить населенный пункт. В то же время, представитель 24 ОМБр им. Короля Даниила признал, что ситуация на этом направлении очень сложная.

Аналитики ISW 19 января заявили, что ВСУ недавно отвоевали утраченные позиции на огнеупорном заводе в центральной части Часова Яра. Спикер ОТУВ "Луганск" подполковник Дмитрий Запорожец сообщил, что ВСУ отразили российские атаки малого и среднего "калибра" на территории завода.

Россияне утверждали, что якобы подразделения их армии захватили микрорайоны Новосеверный и Десятый, продвинулись в районе цехов огнеупорного завода и в северной части города. Однако в ISW отмечают, что этому нет подтверждений.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сказал, что вокруг поселка Большая Новоселка в Волновахском районе Донетчины идут тяжелые бои. Риска оцепления врагом населенного пункта сейчас нет.

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