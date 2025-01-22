'На том направлении очень тяжелые бои': в ВСУ сказали, есть ли риск окружения Великой Новоселки

Вокруг поселка Великая Новоселка в Волновахском районе Донетчины идут тяжелые бои. Риска окружения врагом населенного пункта сейчас нет.

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Об этом сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Суспільного". По его словам, сейчас в районе Великой Новоселки продолжаются тяжелые бои, ситуация может развиваться "в любую сторону".

Видео: 110 ОМБр ВСУ

"Угрозы оцепления там нет, потому что в случае этого там есть возможность выйти, там не та дистанция и не тот охват", – сказал Трегубов.

По словам представителя, командование Сил обороны держит ситуацию на контроле, а также рассматривает разные варианты действий в этом населенном пункте.

"Для нас каждый наш солдат важен. Поэтому здесь не следует бояться, что их кто-то бросит на произвол судьбы, как иногда у нас любят истерить. Нет, так не будет", - заверил Трегубов.

Отметим, судя по карте боевых действий DeepState, кафиры пытаются взять Большую Новоселку в "полуклещи". По словам военных, защищающих Украину на этом участке фронта, там складывается довольно тяжелая ситуация.

В частности, в 110-й ОМБр рассказали, что каждый час кафиры отправляют штурмовые группы по "4-6 организмов по разным направлениям".

"Начинается это как только светает. Обычно это в туман, дождь, то есть когда плохая видимость для аэроразведки. Передвигаются по посадке, прикрываясь кустарниками и деревьями от наших FPV. Как только мы их замечаем, начинаем работать", - рассказали в бригаде.

По словам защитников, в сутки силами бригады они уничтожают больше оккупантов, чем имеют личного состава в некоторых собственных батальонах.

Ситуация в Покровске

Относительно Покровска, представитель ОСУВ "Хортица" рассказал, что оккупанты пытаются охватить город с юга и юго-запада. Штурмовать "в лоб" не пытаются – это задача для них, "наверное, сейчас сверхсложная".

"Хотя бы потому, что они не пошли как обычно в городские бои, а пытаются охватывать город, пытаются как-то экономить людей", – сказал Трегубов.

По его словам, возле городов Покровск и Мирноград достаточно хорошо укрепленные территории.

В настоящее время военные РФ вышли на южные окраины Покровска, но не вошли в него и идут в обход:

"В сам город идти не пытаются, потому что понимают, что это для них тяжело. Это едва ли не первая ситуация за всю войну, когда россияне начали действовать так, будто их ресурс действительно ограничен, словно есть лимит (дивной силы. – Ред.)".