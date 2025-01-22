Силы обороны наносят врагу значительные потери в живой силе и технике: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Идут тысяча шестьдесят четвертые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников, а Силы обороны Украины срывают коварные планы врага, нанося ему значительные потери. Самым горячим остается Покровское направление.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 22 января по состоянию на 16:00. Отмечается, что всего с начала суток на фронте произошло 67 боевых столкновений.

Российские обстрелы

От циничных обстрелов с территории российской федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности, Барановка, Демьяновка, Покровка Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении противник совершил четыре штурмовых действия недалеко от Лозовой, Загрызового и Петропавловки. Продолжается два боестолкновения.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала пять раз вблизи населенных пунктов Первомайского, Новосергеевки, Зеленой Долины, Кузьминого и в направлении Серебрянского леса. Незавершенным осталось одно боестолкновение.

На Краматорском направлении Силы обороны отбивают две атаки россиян вблизи Часового Яра. Кроме того, враг нанес авиационный удар управляемыми бомбами по населенному пункту Бондарне.

На Торецком направлении противник атаковал восемь раз в районе Торецка.

На Покровском направлении с начала суток кафиры предприняли 44 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Первое Мая, Зверевое, Покровск, Новосергеевка, Котлино, Янтарное, Андреевка, Шевченко. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 41 атаку, три боестолкновения - до сих пор. Утраты неприятеля уточняются.

В Новопавловском направлении агрессор пять раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь и Времовка. Четыре боестолкновения завершены, еще одно - продолжается до сих пор.

На Приднепровском направлении наши войска отразили одну атаку противника.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отразили три атаки российских захватчиков, еще три продолжаются. Противник произвел около 200 обстрелов, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском, Северском, Ореховском, Гуляйпольском направлениях враг наступательных действий не проводил.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 21 января, потери российских захватчиков составили 1950 человек. Общие боевые потери захватчиков к утру 22 января достигли почти 824 тысяч.

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