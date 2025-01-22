Почти две тысячи оккупантов, 11 танков и 60 артсистем: в Генштабе рассказали о потерях РФ за сутки

Украинские воины накануне, 21 января, уменьшили численность российской оккупационной армии на 1950 захватчиков. Общие боевые потери захватчиков к утру 22 января достигли почти 824 тысяч.

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Также уничтожены 367 единиц военной техники и вооружений. Обновленные данные по потерям врага за время полномасштабного вторжения обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с отминусованными накануне 1950 захватчиками общие боевые потери вражеской армии в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 823 980 человек.

Также недосчитался враг 367 единиц военной техники и вооружений.

Армия российского диктатора Владимира Путина потеряла 11 танков (9844), восемь боевых бронированных машин (20485), 60 артиллерийских систем (22194), 141 БПЛА оперативно-тактического уровня (23039), 157 единиц автомобильной техники (34 837) и одну единицу спецтехники (3711).

Напомним, накануне в ВСУ показали работу по врагу на Покровском направлении, в результате которой были уничтожены семь и ранен один оккупант. А в Третьей штурмовой показали работу по оккупантам и их технике в Харьковской области, она обернулась для захватчиков потерей РЭБ, АГС и минометов.

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