'Минуснули РЭБ, АГС и минометы': в Третьей штурмовой показали работу по оккупантам и их технике на Харьковщине. Видео

Воины 3-й штурмовой бригады продолжают уничтожать россиян на Харьковщине. Операторы FPV-дронов взвода ударных беспилотных авиационных комплексов 1ШБ 3ОШБр нанесли удары по вражеской пехоте в укрытиях и тайниках.

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Также уничтожены российские РЭБ, АГС и минометы. Подборку кадров боевой работы защитников опубликовали в Telegram-канале 3 ОШБр.

"Минусы использования FPV? Минус пехота и оружейные средства оккупантов! Новое видео ликвидации россиян дронами Третьей штурмовой на Харьковщине. Ударили по вражеской пехоте в укрытиях и замаскированной под кикиморой. Минуснули российские РЭБ, АГС и минометы. А еще – минус мотивация и боевой дух оккупантов. Подборка попаданий – от мастеров "Primus" из 1-го штурмового бата", – говорится в сообщении.

В видео зафиксированы точные удары по оккупантам, а также по вражеской технике.

Напомним, ранее в ВСУ показали отражение большого штурма на Курщине. На своей территории россияне, как и в Украине, не меняют тактику: они пытаются забросать позиции украинских воинов "пушечным мясом". Также на Курщине на штурмы захватчики отправляют колонны военной техники, которые ждет одна судьба: быть уничтоженными.

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