'Сценарий врага не меняется': в ВСУ показали отражение большого штурма на Курщине. Видео

Украинские воины на днях отразили на Курщине массированный штурм российских войск. Враг прибег к стандартной тактике – пустил в ход колонны техники и забрасывал живой силой.

Видео дня

Эффективно дали бой захватчикам воины 47 и 82 бригад Вооруженных сил Украины. Видео боя показали в Главном управлении коммуникаций ВСУ.

"Отражение большого штурма на Курщине: вот как это происходит. Сценарий врага на Курщине не меняется — они снова запускают колонны техники и забрасывают живой силой. Но очередной штурм снова отражен украинскими Силами обороны – благодаря взаимодействию артиллерии, пехоты, беспилотников", – отмечено в сообщении.

В СтратКоме добавили, что на опубликованном видео зафиксирована боевая работа воинов 47 -й отдельной механизированной бригады "Маґура" и 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады.

В СтратКоме не уточнили, какие потери понес враг во время этого неудачного штурма, однако, судя по количеству попавших на видео уничтоженных единиц техники и ударов по группам захватчиков, потери были серьезными.

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