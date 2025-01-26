На Курщине враг сбросил 24 авиабомбы: в Генштабе доложили о самых горячих направлениях фронта

С начала суток по состоянию на 16:00 воскресенья, 26 января, вдоль всей линии фронта произошло 99 боевых столкновений. Армия страны-агрессора РФ продолжает применять авиацию, в частности КАБы, и атаковать позиции Сил обороны Украины.

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Однако украинские защитники держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как отмечается, российские захватчики не перестают применять артиллерию и авиацию по территории Украины. Под вражескими обстрелами оказался район населенного пункта Александровка Сумской области.

Что происходит на линии фронта 26 января

На Харьковском направлении сегодня произошло три боестолкновения в районе Волчанска, один бой по состоянию на 16:00 продолжается, сообщили в Генштабе.

На Купянском направлении девять вражеских штурмов украинские воины отбивали вблизи Степной Новоселовки, Колесниковки, Глушковки и Загрызово, два боя продолжаются.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Грековки, Новоегоровки, Надии, Зеленого Гая, Макеевки, Ямполоевки и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 11 столкновений, из которых четыре продолжаются.

На Краматорском направлении вблизи Часового Яра враг шел вперед на позиции украинских подразделений 13 раз, также наступал в направлении Белой Горы. 11 боев из 14 продолжаются, говорится в сводке.

На Торецком направлении противник восемь раз атаковал в районе Торецка, три боестолкновения продолжаются.

На Покровском в районах Водяного Второго, Миролюбовки, Елизаветовки, Проминя, Зеленого, Удачного, Котлино, Надеждинки, Успеновки, Андреевки, Шевченко, Дачного и Янтарного идут ожесточенные бои, рассказали в Генштабе.

Сегодня враг предпринял 38 попыток потеснить защитников Украины с занимаемых позиций, 30 атак уже отбиты.

На Новопавловском направлении по состоянию на 16:00 продолжается семь боестолкновений в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Раздольное, Новоселка и Великая Новоселка. Четыре вражеских штурма уже отбиты.

На Северском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг активных действий не предпринимал.

На Курском направлении зафиксировано пять боестолкновений, противник сбросил 24 корректируемые авиационные бомбы (КАБа) по районам населенных пунктов и позициям украинских защитников, нанес 266 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре – из РСЗО, информировали в Генеральном штабе.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 января в ОСГВ "Хортица" рассказали, что в Часовом Яре продолжаются бои. Враг пытается скрываться от украинских FPV-дронов и использует для маскировки трубы в районе канала.

В то же время в ВСУ опровергли захват россиянами Великой Новоселки. На утро воскресенья поселок не находился под полным контролем врага. Украинцы продолжают удерживать оборону и отбивают вражеские атаки.

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