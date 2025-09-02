Армия РФ готовит осенний штурм Северска: в ВСУ рассказали о намерениях врага

Войска страны-агрессора РФ, вероятно, готовятся к большому штурму Северска в Донецкой области с применением тяжелой техники. Оккупанты стремятся до начала осенних дождей закрепиться на окраинах города.

Об этом в эфире "Суспільне. Студія" рассказал представитель 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец. Он отметил, что вражеские атаки этой осенью могут быть именно в направлении Северска.

"На Северском направлении враг пытается до осени, которая будет с дождем, будет пытаться проводить штурмовые действия снова с использованием техники. Ожидаем снова большой штурм, который может быть в направлении города Северск", – сказал Запорожец.

По его словам, российские войска хотят закрепиться на окраинах Северска до начала изменения погодных условий, чтобы потом в течение зимы иметь возможность воевать в городе, или же обходить его по окраинам.

Лиманское направление

На соседнем с Северским Лиманском направлении войска РФ имеют продвижение в Серебрянском лесничестве. Этого врагу удается достичь за счет уничтожения украинских позиций с помощью артиллерии.

"Количество артиллерии на этом направлении в последнее время увеличилось почти втрое. Если раньше было 80-90 обстрелов ежедневно, то на сегодня может быть и 190, и 200", – сообщил Дмитрий Запорожец.

Он добавил, что большая часть Серебрянского лесничество уничтожена постоянными обстрелами – сейчас там в основном остались только столбы деревьев. Этого, однако, достаточно, чтобы значительно ограничивать работу FPV-дронов на оптоволокне.

"Поэтому уменьшение количества зеленки на этом направлении не повлияет никак на этом направлении, на то, что там происходит. Если брать непосредственно город Северск, там враг никогда не использовал особо зеленку", – сказал спикер.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на Северском направлении украинские нацгвардейцы фиксируют тактику российских захватчиков, которая заключается в маскировке под кучи мусора и кусты. Благодаря этому враг пытается приблизиться к позициям Сил обороны – лучше всего такой метод работает ночью.

