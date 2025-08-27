Маскируются под кучи мусора и кусты: в НГУ рассказали о тактике противника на Северском направлении

На Северском направлении украинские нацгвардейцы фиксируют тактику российских захватчиков, которая заключается в маскировке под кучи мусора и кусты. Благодаря этому враг пытается приблизиться к позициям Сил обороны – лучше всего такой метод работает ночью.

Об этом 26 августа в эфире "Апостроф TV" рассказал младший лейтенант и начальник штаба 4-го батальона оперативного назначения "Сила Свободы" бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" Николай Гриценко. Его бригада неоднократно видела, как такие "кусты" идут в направлении украинских позиций.

"Если это ночное время суток, то очень часто наблюдаем, как они наматывают вокруг себя каремат, и вставляют в него ветки от какого-то куста. Такой "куст", где каремат не дает пробиваться тепловой сигнатуре, а ветви просто маскируют его визуально. Это работает. Если это передвижение идет днем, то мы видим их. А если это происходит ночью, то чрезвычайно сложно увидеть. И это огромный риск, потому что этот куст подойдет к твоим позициям непосредственно, и бросит противотанковую мину в укрытие, где сидят наши ребята", – сказал Гриценко.

Что происходит на Северском направлении

По словам военного, сейчас на Северском направлении российские войска используют по 40-50 FPV-дронов в сутки. Для сравнения – на Покровском направлении подразделения НГУ за сутки могут фиксировать около 13-15 вражеских FPV-дронов.

"Это довольно ощутимое огневое воздействие. И вот именно с этим мы пытаемся сейчас бороться, находить противодействие вражеским средствам БПЛА, как с помощью средства радиоэлектронной борьбы, так и с помощью охоты", – отметил младший лейтенант.

Гриценко сообщил, что оккупанты делают попытки продвигаться малыми пехотными группами, проходить вглубь обороны и к украинским логистическим маршрутам.

Противник пытается давить по всей линии боевого соприкосновения. В то же время город Северск не имеет для армии РФ стратегического значения.

"Сам Северск, как населенный пункт, не несет особого стратегического значения для врагов. Им он нужен только для того, чтобы в своих СМИ потом рассказывать, что вот на Северском направлении взяли главный населенный пункт – Северск. С флангов они не обходят город", – рассказал начштаба.

Как сообщал OBOZ.UA, 11-й армейский корпус Сухопутных войск Вооруженных сил Украины остановил на Северском направлении фронта штурм вражеской бронированной колонны. Российским оккупантам были нанесены значительные потери в технике и живой силе.

