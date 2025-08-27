На Северском направлении ВСУ отбили атаку бронеколонны врага: какие потери РФ. Видео

11-й армейский корпус Сухопутных войск Вооруженных сил Украины остановил на Северском направлении фронта штурм вражеской бронированной колонны. Российским оккупантам были нанесены значительные потери в технике и живой силе.

Это произошло 24 августа, в День Независимости Украины. Соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале 11-го армейского корпуса.

На них можно увидеть меткие удары по бронированным машинам оккупантов.

Российские пехотинцы после поражения техники пытались спастись бегством, однако наши воины "догоняли" их сбросами с дронов.

В общей сложности нашими воинами было сожжено три боевые бронированные машины армии РФ и ликвидировано 20 оккупантов.

"3 ББМ и 20 орков. В темноте хотели штурмовать. В темноте и остались. Утилизированы представителями", – сказано в сообщении.

В In Factum опубликовали карту, на которой обозначено, где именно произошли столкновения между ВСУ и противником.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники на Купянском направлении успешно ликвидировали три вражеских пункта управления БПЛА и вражеский радиоэлектронной борьбы. также было уничтожено электронное оборудование и ликвидировано около десятка военных армии РФ.

