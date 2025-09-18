Армия РФ использует детонаторы для снарядов, маркированные гитлеровской свастикой: раскрыто их происхождение. Фото

Российская армия использует необычные детонаторы для снарядов. Они интересны тем, что маркированы гитлеровской свастикой.

Об этом сообщили в Группировке Объединенных сил. Отмечается, что эти детонаторы были найдены на российском складе БК, который обнаружили разведчики "Тур". На первый взгляд, это обычные трофеи, которые будут направлены против их производителей.

Однако маркировка на них заставила украинских экспертов углубиться в историю.

"17 сентября 1939 года Советский Союз вероломно напал на Польшу, которая уже была значительно ослаблена боями с Вермахтом. Это не единственный случай сотрудничества двух тоталитарных режимов. В августе 1939 года СССР и Германия подписали коммерческое соглашение, которое дополнили в феврале 1940 года. В рамках этих договоренностей Советский Союз получил военную технику, станки и технологии, сырье – в частности детонаторы для снарядов, маркированные свастикой", – говорится в сообщении.

Военные добавляют, что часть детонаторов с тех времен сохранилась на российских складах. А нацистское оружие до сих пор используется для уничтожения людей.

"Гитлеровский и сталинский режимы исчезли, зато пришел путинский. Названия разные, но суть – одна и та же. Российская власть кормит своих людей мифом о борьбе с фашизмом, хотя на самом деле сама является фашистским государством", – резюмировали интересную находку военные.

Ранее сообщалось, что на обломках одного из российских дронов-камикадзе типа "Шахед" обнаружили mesh-модем, антенну и камеру. Благодаря таким изменениям аппарат может выполнять функции FPV-дрона, что затрудняет его обнаружение и увеличит угрозу для украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 11 сентября заявил, что системы Patriot или SAMP/T нельзя считать эффективным решением против "Шахедов". Одна ракета Patriot стоит 2-3 млн долларов, тогда как цена "Шахеда" не превышает 100 тысяч. При массированных атаках в 500-800 дронов в сутки применение таких ракет теряет смысл, пояснил глава государства.

