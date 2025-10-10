Армия РФ истощается, Кремль оказался перед тяжелой дилеммой. Интервью со Жмайло

Человеческий ресурс – одно из наибольших преимуществ страны-агрессора России в войне против Украины, но враг столкнулся с серьезными проблемами в мобилизации. Местные бюджеты, на которые возложено финансирование контрактников, страдают от недостатка средств, в то время как потери российской оккупационной армии на поле боя растут, что усиливает общественное недовольство и увеличивает количество россиян, которые хотят как можно быстрее прекратить войну.

Кремль до сих пор не решается на всеобщую мобилизацию, осознавая, чего этот шаг может ему стоить. Однако руководство РФ по-прежнему прибегает к скрытой мобилизации и пытается привлечь в оккупационные войска даже больных и заключенных. Впрочем, опыт "бунта Пригожина" доказал, что даже 5 тысяч преступников с оружием в руках могут поставить на уши всю Россию, поэтому и такой вариант представляет угрозу для режима.

В то же время крайне важна для врага и материально-техническая составляющая этой войны. Сейчас армия РФ имеет признаки истощения. Если весной Россия не получит существенную внешнюю помощь, уровень ее агрессии начнет проседать.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

– Как вы оцениваете перспективу, желание или необходимость врага проводить массовую мобилизацию, в частности, в условиях колоссальных потерь его армии? Действительно ли Кремль может пойти на этот шаг? Ведь мы понимаем, что сегодня живая сила является почти единственным его преимуществом на поле боя.

– Очень сомнительно. Россияне проводят определенную квазимобилизацию. Прежде всего из-за того, что мы повыносили их нефтянку и ударили по стратегическим предприятиям. 17% вынесено, и эта цифра растет. Плюс падение мировых цен на сырую нефть. Конечно, не насколько, как нам бы хотелось – примерно до 50 долларов за баррель, хотя нам было бы нужно 30. Плюс санкции.

Все это привело к тому, что денег, которые должны выплачивать за контракты местные бюджеты, – а там баснословная сумма первой выплаты, эквивалент 40 тысяч долларов, – очень часто нет или есть в меньшем количестве. Соответственно, начались перебои с выплатами. Это первое. Второе: они объявили режим круглосуточного призыва, якобы на срочную службу, не весенний и осенний призыв, а круглогодичный, под шумок которого можно проводить мероприятия мобилизации.

Третье. Они снимают нормы в отношении больных. Речь идет о гепатите B, гепатите C и СПИДе. Этих больных они собирают, в частности, в два полка, 1425 и 1427, которые сейчас в том числе присутствуют на Сумщине.

Выгребают далее, как Пригожин, зэков, пытаются всех вытащить, и даже с другими наказаниями. Привлекают и людей на условном сроке. Кроме того, уже есть информация, что точечно рассылают повестки, они розового цвета, якобы для уточнения данных. То есть делается все возможное.

Но объявление всеобщей мобилизации россияне будут оттягивать до последнего, если им очень не припечет. Потому что социология показывает, что уровень тех, кто говорит, что нужно заканчивать войну, все-таки растет. Гробы в Россию, слава богу, идут, и все это постепенно выравнивается. То есть россияне готовы воевать дальше, но желательно до последней капли крови соседа. Такой себе общественный договор.

Поэтому Россия так нервничает. Когда нам говорят, что россияне продвигаются каждый день, то это все русская история, русский нарратив. Логично, что они продвигаются, потому что их в разы больше, но это точно не то продвижение, которое эквивалентно таким потерям.

Напомню, по состоянию на третью неделю ноября прошлого года россияне двигались со скоростью 35-45 километров квадратных в сутки. Сейчас этот показатель снизился до 8. Логично, что мы не стоим насмерть, когда на нас просто прет такая орда.

Но если бы россияне были уверены, что переломают нас на фронте, то зачем им тогда нарушать воздушное пространство НАТО? Зачем устраивать диверсии в Европе? Если у вас все так хорошо, зачем вам это, если вы не знаете, какой будет реакция? Но они совсем не уверены, потому что летнюю наступательную кампанию они провалили. Что касается осенней наступательной кампании, то, слава богу, уже месяц прошел и каких-то больших достижений у врага нет, зато есть огромные потери.

Опять угрозы ядерным оружием, опять провокации в Европе, и я думаю, что они будут продолжаться. Плюс подпитка всех протестов – иммигрантских движений, в том числе "Свободу Палестине" и других. Параллельно подпитывают антииммигрантские российские группировки, для того чтобы их сталкивать между собой и провоцировать нестабильность. Того же Макрона кошмарили "желтыми жилетами". Частично это приносит результат. Россияне посылают месседж Европе. Мол, видите, оружие вы Украине отдали, а вам самим защищаться нечем. Так вот, пожертвуйте Украиной ради собственной безопасности, перекройте кран военной помощи.

Ситуация для нас, конечно же, сложная, но и для россиян она является не менее сложной. И говорить, что война уперлась, я бы не стал, потому что мерить только по земле – это очень и очень неправильно. Здесь кто быстрее, кто технически, мозгами победит в этой гонке.

Россияне делают "Шахеды", а мы делаем дроны-перехватчики. Россияне запугивают Европу этим – мы говорим: ничего, не волнуйтесь, все нормально, приезжайте на учения. И для этого мы даже приняли противоречивый для общества закон об открытии экспорта оружия. Это же в первую очередь для европейских партнеров. Инвестируйте, оружие намного дешевле, намного эффективнее. Не нужно AIM-120, который стоит более миллиона долларов, сбивать фанерную "Герберу", красная цена которой 10 тысяч долларов.

Таким образом, идет большая борьба. В итоге у нас не все хорошо. Мы имеем шанс выстоять, но у россиян тем более не все хорошо. Потому что они пошли ва-банк, и если они в этом ва-банке не вытягивают, они понимают, какие катастрофические последствия могут быть, и очень быстро. Это и обвалы фронтов, и все остальное.

– Вы сказали, что в России до последнего будут тянуть с мобилизацией. Как вы думаете, каким будет это "событие Ч", которое все же вынудит врага к такому шагу?

– Враг будет вынужден пойти на такой шаг, когда у него не останется никаких вариантов. Но первая волна мобилизации, те 400 тысяч так называемой частичной мобилизации, "чмобики", – вызвала общественное недовольство, и вся госмашина России едва не хекнула от него. Это огромная нагрузка на госаппарат, на людей, провести такую мобилизацию. Поэтому после такого перешли от кнута к прянику.

Ситуация изменилась, очень много потерь, очень много гробов, и эту мобилизацию будет провести еще труднее. Соответственно, в условиях напряжения где-то можно поджечь изнутри, как в свое время Пригожин поджег. Мы видели, как 5 тысяч головорезов поставили на уши всю Россию, и все начали убегать. А если вдруг появится какой-то российский комбатант, который так же будет иметь такую амбицию? Потому они будут пытаться выкручиваться до последнего и не объявлять такую мобилизацию, потому что они к этому не готовы.

Есть определенное реальное истощение. Они еще могут воевать, но если весной не получат внешней помощи от того же Китая, то уровень давления их агрессии постепенно начнет проседать.

