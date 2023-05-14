Армия РФ из-за плохой подготовки проводит лишь простые операции с пехотой – британская разведка

По состоянию на сегодняшний день российская группировка войск состоит из плохо подготовленных мобилизованных резервистов и устаревшего оборудования по сравнению с февралем 2022 года. Многим подразделениям оккупантов не хватает сил, поэтому они регулярно проводят лишь очень простые операции на основе пехоты.

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Маловероятно, что им удалось создать обширный, дееспособный, мобильный резерв для реагирования на новые операционные вызовы. Об этом говорится в сводке британской разведки на 14 мая, опубликованном в Twitter Министерства обороны Великобритании.

Там обратили внимание, что на бумаге российская Объединенная группировка войск в Украине организована так же, как силы вторжения 446 дней назад – она до сих пор состоит из более 200 000 военнослужащих, организованных около 70 боевых полков и бригад, разделенных на пять групп войск . Однако в начале полномасштабного вторжения был ряд отличий:

– российская группировка состояла из профессиональных военных;

– была в значительной степени оснащена достаточно современными транспортными средствами;

– проходила регулярные тренировки.

Напомним: Россия продолжает вербовать на войну против Украины заключенных для усиления своих усилий по мобилизации. Также в стране-агрессоре не прекращается работа по формированию так называемых добровольческих отрядов. Примечательно, что в ряды "мобиков" берут зэков с букетом различных инфекционных заболеваний, в частности ВИЧ и гепатитом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на временно захваченной территории Луганщины россияне надеются с июня 2023 пополнить свои силы на фронте школьниками, которым исполнится 18 лет, и выпускниками высших учебных заведений;

– также на войну против Украины в РФ взялись вербовать сирот. Молодых россиян, у которых нет семей, заманивают обещаниями выделить им жилье.

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