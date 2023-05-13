Оккупанты хотят бросить на войну 18-летних выпускников, – председатель ОВА

Российские оккупанты из-за безумных потерь на фронте пытаются компенсировать их любыми путями. В частности, на временно захваченной территории Луганщины россияне надеются с июня 2023 пополнить свои силы на фронте школьниками, которым исполнится 18 лет, и выпускниками высших учебных заведений.

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Об этом в Telegram глава Луганской ОВА Артем Лысогор. По его словам, в случае удачной защиты дипломных работ молодые люди будут отправляться прямо на войну.

"Тех, кого несколько месяцев назад направили доучиться в вузе, летом можно будет вернуть на фронт. Если удачно защитят дипломную работу", – отметил Лысогор.

Напомним: утром 13 июня в сводке Генштаба ВСУ сообщили, что, несмотря на то, что Россия постоянно забрасывает все новых и новых оккупантов на передовую, захватчики все равно испытывают нехватку личного состава на некоторых участках фронта. С целью компенсации потерь в личном составе, одно из подразделений противника, действующее в Сватовском районе Луганской области, получило дополнительные личные резервы среди отмобилизованных лиц, многие из которых проходили лечение и реабилитацию из-за психических расстройств.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в России взялись вербовать на войну против Украины сирот. Молодых россиян, у которых нет семей, заманивают обещаниями выделить им жилье;

– военкоматы в РФ начали новую "охоту" на россиян, а контракт на службу в оккупационной армии заставляют подписывать не только принудительно, но и обманным путем – при этом озвучивают планы захвата всей Украины. Однако факт очевиден: потери армии России настолько велики, что уже вынуждены признать одиозные "деятели" страны-агрессорки.

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