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На Луганщину перебросили оккупантов, лечившихся от психических расстройств – Генштаб

Иванна Шепель
War
1 минута
3,5 т.
На Луганщину перебросили оккупантов, лечившихся от психических расстройств – Генштаб

Россия в полномасштабной войне против Украины часто делает ставку в живую силу и постоянно бросает все новых и новых оккупантов на передовой. Однако из-за немалых потерь уже сейчас захватчики испытывают нехватку личного состава на некоторых участках фронта.

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Об этом рассказывает Генеральный штаб ВСУ. Так, с целью компенсации потерь в личном составе, одно из подразделений противника, действующее в Сватовском районе Луганской области, получило дополнительные личные резервы среди отмобилизованных лиц.

Известно, что среди вновь прибывших солдат оккупационной армии есть военнослужащие, которые проходили лечение и реабилитацию из-за психических расстройств.

Кроме того, на фоне значительных потерь, российские оккупанты начали ужесточать контрразведывательные меры во временно захваченных населенных пунктах. В частности, увеличилось количество постов и патрулей в Ялте Донецкой области. Представителями российской комендатуры осуществляется поиск так называемых "информаторов", производятся обыски.

На Луганщину перебросили оккупантов, лечившихся от психических расстройств – Генштаб

Напомним, ранее Валерий Залужный рассказывал, что оккупационные войска понесут сумасшедшие потери на Донбассе. Так, по его словам, больше всего захватчиков украинские защитники ликвидируют в районе города Бахмут, за который ведутся ожесточенные бои.

Ранее сообщалось, что ВСУ с начала полномасштабного вторжения России в целом потеряли менее 15 000 военных. Разведывательные данные, распространяемые среди государств-членов Евросоюза, оценивают потери украинской стороны в 13 000 погибших.

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