На Луганщину перебросили оккупантов, лечившихся от психических расстройств – Генштаб

Россия в полномасштабной войне против Украины часто делает ставку в живую силу и постоянно бросает все новых и новых оккупантов на передовой. Однако из-за немалых потерь уже сейчас захватчики испытывают нехватку личного состава на некоторых участках фронта.

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Об этом рассказывает Генеральный штаб ВСУ. Так, с целью компенсации потерь в личном составе, одно из подразделений противника, действующее в Сватовском районе Луганской области, получило дополнительные личные резервы среди отмобилизованных лиц.

Известно, что среди вновь прибывших солдат оккупационной армии есть военнослужащие, которые проходили лечение и реабилитацию из-за психических расстройств.

Кроме того, на фоне значительных потерь, российские оккупанты начали ужесточать контрразведывательные меры во временно захваченных населенных пунктах. В частности, увеличилось количество постов и патрулей в Ялте Донецкой области. Представителями российской комендатуры осуществляется поиск так называемых "информаторов", производятся обыски.

Напомним, ранее Валерий Залужный рассказывал, что оккупационные войска понесут сумасшедшие потери на Донбассе. Так, по его словам, больше всего захватчиков украинские защитники ликвидируют в районе города Бахмут, за который ведутся ожесточенные бои.

Ранее сообщалось, что ВСУ с начала полномасштабного вторжения России в целом потеряли менее 15 000 военных. Разведывательные данные, распространяемые среди государств-членов Евросоюза, оценивают потери украинской стороны в 13 000 погибших.