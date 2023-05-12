Сколько военных могла потерять Украину: западные СМИ назвали количество погибших

Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного вторжения России в целом потеряли менее 15 000 военных. Разведывательные данные, распространяемые среди государств-членов Евросоюза, оценивают потери украинской стороны в 13 000 погибших.

Видео дня

Об этом пишет издание Euractiv, в распоряжении которого оказался соответствующий документ – извлечение внутреннего меморандума ЕС.

Согласно оценкам Европейского Союза, которые приводятся в документе и основываются на истоках разведданных, сообщениях Украины странам-членам ЕС и сообщениям СМИ, потери ВСУ составляют 13 тысяч погибших военнослужащих во время боевых действий и еще 35 тысяч раненых.

В то же время по оценкам США, указанным в том же выдержке, Украина потеряла 17,5 тысяч военнослужащих на поле боя. В общей сложности потери Украины составляют от 124 до 131 тысячи воинов, включая погибших, раненых и пропавших без вести.

Издание отметило, что Евросоюз склонен считать, что американские данные завышены.

Вместе с тем потери России гораздо больше. В документе приводятся украинские оценки, согласно которым РФ потеряла 185 тысяч погибших и 555 тысяч раненых. А по данным США, российские потери составляют от 189,5 до 223 тысяч, из них 43 тысячи погибшими.

По словам западных дипломатов и военных экспертов, практически невозможно официально подтвердить количество жертв с обеих сторон. Они отмечают, что обе стороны воздерживаются от предоставления цифр, чтобы другая сторона не использовала их как инструмент пропаганды.

Генерал Клаудио Грациано, бывший глава военного комитета ЕС отметил, что полные потери России "вероятно, будут известны только после окончания войны".

"В любом случае, это будет одна из самых кровавых войн на территории Европы", – сказал Грациано на полях Европейского саммита по вопросам обороны и безопасности в четверг, 11 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Силы обороны "демилитаризовали" уже 197 670 кафиров.