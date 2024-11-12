Армия РФ может начать штурм на юге Запорожской области со дня на день – Силы обороны
Страна-агрессор Россия перемещает подготовленные штурмовые группы на передовые позиции на юге Запорожской области. На этом направлении оккупанты готовятся к наступлению.
Штурмовые действия со стороны врага могут начаться буквально со дня на день. Об этом Reuters сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.
"Штурмы могут начаться в ближайшее время, мы даже не говорим о неделях, мы ожидаем, что это произойдет в любой день", – отметил он.
Пока непонятно, будут ли действия РФ выглядеть как единственный наступательный рывок или это будут отдельные атаки. По оценке разведки, РФ планирует использовать бронетехнику и значительное количество беспилотников.
"Они готовят как бронетанковые группы, так и легкие транспортные средства – багги, мотоциклы – для проведения этих штурмовых операций", – добавил Волошин.
По его словам, Россия уже провела предварительную разведку и усилила авиаудары на юге примерно на 30-40% за последние две-три недели, используя бомбардировщики и неуправляемые авиационные ракеты.
Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины и войска РФ продвинулись на главном украинском выступлении в Курской области на фоне продолжительных боев 10 ноября. В то же время россияне усилили свои атаки и активно применяют в боях бронетехнику.
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