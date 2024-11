Российские войска усилили наступление на Курщине, активно задействовав бронетехнику: в ISW оценили ситуацию. Карта

Силы обороны Украины и войска РФ продвинулись на главном украинском выступе в Курской области на фоне продолжающихся боев 10 ноября. При этом россияне усилили свои атаки и активно применяют в боях бронетехнику.

Видео дня

В попытке вернуть себе территории враг сосредоточил в данном регионе около 50 000 солдат, включая контингент из Северной Кореи. На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Они ссылаются на геолокационные кадры, которые показывают, что ВСУ недавно продвинулись к северу от Новоивановки (юго-восток от Коренево), а российские силы – к югу от населенного пункта.

Дополнительные геолокационные кадры показали продвижение армии РФ к югу и востоку от села Погребки (севернее Суджи).

Российское минобороны признало, что украинские войска контратаковали ВС РФ к юго-востоку от Коренево в районе Новоивановки, Дарьино и Зеленого Шляха, а также к востоку от Коренево – возле Новой Сорочины.

Представитель украинской бригады, действующей на Курщине, сообщил, что российские войска усилили наступательные операции с использованием бронетранспортеров, боевых машин пехоты и танков. Отмечается, что в районе Погребок действуют подразделения 810-й бригады морской пехоты (Черноморский флот РФ, Южный военный округ).

"Ни российские, ни украинские источники не сообщали о боях в Глушковском районе (к западу от главного украинского выступа) 10 ноября", – подчеркнули в ISW.

Там также сослались на публикацию New York Times от 10 ноября, где аналитики цитировали неуказанных официальных лиц США и Украины. По их словам, Россия сосредоточила около 50 000 военнослужащих, включая северокорейских солдат, для попытки вернуть территорию в Курской области. В статье NYT со ссылкой на новую оценку США говорится, что РФ сосредоточила эти силы без передислокации войск с востока Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, военные эксперты подчеркнули, что Россия не сможет бесконечно нести большие потери на фронте ради ограниченных успехов. Захватив 1500 кв. км территории в сентябре-октябре 2024 года, армия РФ потеряла почти 200 танков, более 650 бронемашин и около 80 000 военнослужащих (убитыми и ранеными).

