Враг готовится к наступлению: Россия собрала на Курщине 50 тысяч солдат – NYT

Российское военное командование собрало на Курщине 50-тысячную группировку, в которую входят как россияне, так и военнослужащие из КНДР. Россия намерена бросить эти силы в наступление, чтобы выбить Силы обороны Украины из Курской области.

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Эту группировку России удалось собрать, не выводя значительные силы с востока Украины, где ныне оккупанты давят на нескольких направлениях одновременно. О ситуации и подготовке государства-агрессора к наступлению на Курщине рассказывает The New York Times.

Источники издания среди официальных лиц США и Украины констатировали, что для наступления на Курщине российское командование собрало 50-тысячную группировку войск. Часть этих сил составляют военные из Северной Кореи.

При этом разведка США считает, что собрать эти силы Москва смогла без того, чтобы оттягивать часть своих войск с востока Украины. Поэтому там оккупанты сохранили возможность оказывать давление на украинскую оборону на нескольких направлениях одновременно.

В то же время в США отметили: несмотря на то, что российским войскам удалось оттеснить украинские силы на отдельных участках фронта Курщины, большое российское наступление в регионе еще впереди. На Курщине россияне до сих пор давили на украинцев преимущественно ракетными ударами и артиллерийским огнем.

Готовятся к российскому наступлению на Курщине и в Украине. Собеседники издания из числа украинских чиновников уверены: в бой Россия бросит и военных из КНДР, проходящих сейчас подготовку в Курской области, а наступление может начаться "в ближайшие дни".

При этом собеседники The New York Times из США заявили, что продвижение российским войскам на востоке Украины удается добиваться, потому что украинская армия испытывает "критическую нехватку численности войск". Один из источников даже раскритиковал украинскую операцию на Курщине, которая, мол, "уменьшила украинские силы на поле боя на востоке Украины, сделав их уязвимыми для наступления России".

При этом и упомянутый собеседник, и другие американские источники подчеркнули: оборона Украины на Курщине до сих пор прочна и имеет перспективы удержаться по крайней мере какое-то время.

Что касается войск КНДР, они, по данным украинских источников, условно разделены на две группы: ту, которая пойдет на штурмы, и ту, которая будет выполнять функции "подразделений поддержки" и будет следить за порядком на территориях, которые россияне, как они надеются, отобъют у украинцев.

Однако американские чиновники отмечают, что легкой прогулки на Курщине российским силам лучше не ждать: украинцев вытеснить им будет сложно, бои приведут к значительным потерям ВС РФ, которые не будут уступать потерям, которые несет Россия на востоке Украины (американские и британские военные аналитики говорят, что ныне эти потери составляют в среднем 1200 человек убитыми и ранеными в сутки).

Для корейцев эти бои будут очень кровавыми, потому что они будут воевать как легкая пехота, без поддержки бронетехники. А украинцы выбрали такую тактику артиллерийского огня и дроновых атак, которая стала сокрушительной для лишенных должной защиты российских войск.

"Тем не менее, если Россия наберет обороты, она может не остановиться на своей границе, а попытаться отбросить украинские силы еще дальше. По словам чиновников обороны США, неясно, позволит ли правительство Северной Кореи своим силам проводить длительные операции в Украине, или они предназначены лишь для контрнаступления под Курском. Некоторые американские чиновники считают, что Северная Корея может приказать своим войскам остановиться на границе, пока российские войска глубже продвигаются в Украину", – говорится в материале.

Американцы не могут спрогнозировать, насколько помогут России корейцы, не имеющие опыта наземных боевых действий. Однако в американском Институте изучения войны акцентируют внимание на том, что нехватка опыта у военных КНДР до определенной степени компенсируется хорошей организацией: сплоченность и дисциплина в северокорейских подразделениях значительно превышают российские. А численное преимущество и более хорошая, чем у многих российских контрактников, физическая форма корейцев может покачнуть ситуацию на Курщине в пользу РФ.

Поскольку России не удается ежемесячно набирать по 25 тысяч военных, чтобы компенсировать потери, помощь КНДР с живой силой для РФ критически важна. И, скорее всего, разовой отправкой 10 тысяч корейцев в РФ дело не ограничится: эксперты предполагают, что в Россию будут ежемесячно отправляться до 15 тысяч человек из Северной Кореи.

Напомним, по данным WP, солдаты из КНДР засветились в еще одной области России, кроме Курской. Разведданные указывают, что они могут присутствовать еще и в Белгородской области.

По всей вероятности, Россия планирует держать северокорейские подразделения на второй линии обороны в этих регионах, чтобы освободить собственные силы для боев на Донбассе.