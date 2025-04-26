Люди, сделайте хоть репосты, тысячи подписчиков и друзей, вместе, только так можно собрать.

Видео дня

Очень трудно собирать, о фронте в новостях почти ничего, будто где-то далеко, а на самом деле продолжаются кровопролитные бои, многие погибшие и раненые

Бойцам штурмовой бригады очень нужна помощь на очень тяжелое направление, где бои не стихают.

Старлинки и планшеты оплатили.

Очень нужно выкупить зарядные станции и дрон.

Станции 80698 грн и дрон 74000 грн

Люди, очень прошу, по 5-10-50 грн, кто как может

На Покровское направление, самое тяжелое, бои и обстрелы круглосуточно.

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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