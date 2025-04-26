Блог | Бойцам штурмовой бригады очень нужна помощь: бои не стихают
Люди, сделайте хоть репосты, тысячи подписчиков и друзей, вместе, только так можно собрать.
Очень трудно собирать, о фронте в новостях почти ничего, будто где-то далеко, а на самом деле продолжаются кровопролитные бои, многие погибшие и раненые
Бойцам штурмовой бригады очень нужна помощь на очень тяжелое направление, где бои не стихают.
Старлинки и планшеты оплатили.
Очень нужно выкупить зарядные станции и дрон.
Станции 80698 грн и дрон 74000 грн
Люди, очень прошу, по 5-10-50 грн, кто как может
На Покровское направление, самое тяжелое, бои и обстрелы круглосуточно.
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банке
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банки
5375 4112 0025 4253