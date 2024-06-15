Армия РФ начала стягивать резервы к Угледару и Курахово: что известно

Перемещения российских военных и техники через временно оккупированный украинский Мариуполь относительно замедлились. Однако есть подозрения, что противник, возможно, начинает стягивать резервы на направление Угледар – Курахово.

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За ситуацией продолжают наблюдать украинские патриоты на местах. Об этом в субботу, 15 июня, рассказал в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Жители ВОТ передают, что основным направлением в перемещениях противника остается Бердянский. "Но безусловное большинство – локальные в рамках тренировок и ротации в Мариупольско-Бердянской агломерации", – уточнил чиновник.

Значительно возросло перемещение из Бердянского направления в сторону Новоазовска. Что самое интересное – "туда двигается побитое и раненое", отметил Андрющенко.

Украинцы, которые остаются на ВОТ, также сообщают о росте движения на дорогах Новоазовск – Гранитное – Волноваха. "Что может свидетельствовать о начале стягивания резервов к Угледару – Курахово. Наблюдаем", – написал советник мэра.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, российская террористическая армия почти достроила железную дорогу из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь. Ожидается, что уже скоро враг начнет использовать новое железнодорожное сообщение.

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