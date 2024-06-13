Оккупанты почти закончили строительство железной дороги из Ростова-на-Дону в Мариуполь: чем это грозит

Российская террористическая армия почти достроила железную дорогу из Ростова-на-Дону во временно оккупированный Мариуполь. Ожидается, что уже в ближайшие дни враг начнет использовать новое железнодорожное сообщение.

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Появление новых железнодорожных путей грозит сокращением времени логистики армии РФ. Об этом в эфире телемарафона рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, как только враг закончит строительство новых путей, ситуация с логистикой по всей линии фронта существенно изменится. В частности, эта железная дорога сильно отразится на ситуации в Донецкой и Запорожской областях.

"Со дня на день ожидаем, считаем часы, потому что они уже почти закончили. Как только закончат, это кардинально изменит всю логистическую картину на линии фронта, по крайней мере, если мы говорим о юге Донецкой области, о Запорожской области, том, что начинается от Волновахи и Угледара, и заканчивается, условно говоря, в районе Токмака", – сказал Андрющенко.

Он добавил, что новая железная дорога сократит путинским захватчикам логистику приблизительно на 300 км, что позволит врагу экономить время на переброску техники и личного состава к линии фронта. При этом Андрющенко уверен, что Силы обороны нанесут удар по этой железной дороге.

Напомним, страна-террорист Россия в начале полномасштабного вторжения в Украину преднамеренно применила тактику голода во время 85-дневной осады города Мариуполь. Юристы Global Rights Compliance говорят, что стратегия лишения жителей украинского города еды и услуг во время блокады может быть приравнена к военному преступлению.

Ранее сообщалось, что временно оккупированный Мариуполь превращается в город беспорядка и мусора. Во всех районах стремительно растет количество стихийных свалок.

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