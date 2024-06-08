В Мариуполе растет количество стихийных свалок: местные жители забили тревогу

Временно оккупированный Мариуполь превращается в "город беспорядка и мусор". Во всех районах Мариуполя стремительно растет количество стихийных свалок.

Оккупационная "власть" с этим никак не борется – из-за нехватки техники, работников и, вероятно, желания. О ситуации рассказали в Мариупольском городском совете.

Мариупольцы рассказывают о росте количества стихийных свалок во всех районах города.

"Жители жалуются на стихийные свалки в разных районах. Коммунальные службы оккупированного города не имеют необходимой техники и работников. Мариуполь превращается в город беспорядка и мусора", – отметили в горсовете Мариуполя.

Одна из таких свалок появилась и стремительно увеличивается на улице Троицкой, 36.

"Горожане сообщают, что там уже образовались горы мусора, а рядом уже "растет" вторая свалка. "Жарко, запахи стоят "приятные", собаки растягивают", – возмущаются люди", – говорится в сообщении.

Еще одна стихийная свалка на протяжении длительного времени "украшает" местность у разрушенного российскими войсками Центрального рынка города.

"Люди боятся распространения инфекций и пожаров. Отметим, что с начала 2024 года 207 пожаров в городе стали следствием возгорания стихийных свалок мусора. Летом эта цифра может стать в разы больше. Но оккупанты продолжают бездействовать", – резюмировали в Мариупольском горсовете.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления рассказали, что оккупанты агитируют украинских детей поступать в военное училище в Мариуполе. Речь идет, в частности, о мариупольском филиале нахимовского училища, для которого захватчики ищут школьников 5-7 классов.

В ЦНС отметили, что РФ все захваченные территории превращает в военные базы. Уничтожив Мариуполь и убив десятки тысяч человек, оккупанты, захватив город, начали строить прежде всего военное училище при минобороны России.