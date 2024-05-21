Оккупанты агитируют украинских детей поступать в военное училище в Мариуполе: в ЦНС рассказали о замысле врага

Российские захватчики агитируют родителей на временно оккупированных территориях отдавать своих детей в военное училище. Речь идет, в частности, о мариупольском филиале нахимовского училища.

Страна-агрессор активно ищет учеников 5-7 классов. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

В ЦНС отметили, что РФ все захваченные территории превращает в военные базы. Уничтожив в блокаде Мариуполь и убив десятки тысяч человек, оккупанты начали строить первым делом военное училище при минобороны России.

На сегодняшний день захватчики активно ищут абитуриентов для 5, 6 и 7 классов (по 80 человек). Во время своей агитации россияне акцентируют внимание на современном здании, которое должно добавлять престижа. Фактически враг использует контраст, где новое здание противопоставляется уничтоженному городу.

Кроме того, в ЦНС подчеркнули, что в РФ единственная возможность пойти вверх по социальной лестнице – это стать наемником в России, к чему также апеллируют оккупанты.

"Это и "русский мир": уничтожить город, а затем вербовать оставшихся детей, вступать в ряды армии и готовиться к очередным войнам, которые планирует кремль", – говорится в сообщении.

Напомним, страна-террорист Россия активно заселяет временно оккупированный Мариуполь гражданами РФ, а также мигрантами из Центральной Азии. Однако большая часть города по-прежнему пустует, поэтому захватчики активно готовят квартиры украинцев к заселению россиян.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе процветает наркоторговля. Объявления о продаже незаконных веществ и поиске наркокурьеров открыто размещают в местных группах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!