Оккупированный Мариуполь активно заселяют россиянами и мигрантами из Центральной Азии – Андрющенко

Страна-террорист Россия активно заселяет временно оккупированный Мариуполь гражданами РФ, а также мигрантами из Центральной Азии. Однако большая часть города по-прежнему пустует, поэтому захватчики активно готовят квартиры украинцев к заселению россиян.

При этом в последнее время наплыв граждан РФ в Мариуполе снова увеличился. Об этом в эфире "24 канала" рассказал советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, россиян фактически их свозят волнами, поэтому временами количество приезжих людей зашкаливает. Андрющенко подчеркнул, что на сегодняшний день в Мариуполе пустуют целые микрорайоны, однако оккупанты готовят квартиры украинцев к расселению приезжих.

"Поэтому возможность, насколько можно насытить Мариуполь людьми, является почти безграничной. И это даже тотально ничего не строя. Кстати, в начале весны мы наблюдали, что уменьшилось количество этих азиатских диаспор в городе, начала увеличиваться российская диаспора", – заявил Андрющенко.

Также он указал на угрожающую тенденцию, ведь население Мариуполя уже на половину состоит именно из россиян. Андрющенко подчеркнул, что оккупационная власть идет к тому, чтобы до конца этого года в городе появилось 150 – 200 тысяч человек.

"Когда мы общаемся с мариупольцами, с правоохранительными структурами, то все понимаем, что после деоккупации должны происходить определенные стабилизационные мероприятия. Мы говорим: запустите нас, мариупольцев, туда на неделю, а потом будем стабилизировать законными методами ситуацию. Желание возмездия у нас такое большое, что даже если кто-то перед деоккупацией задержится в городе, это будет очень большая ошибка", – отметил Андрющенко.

Напомним, российские захватчики продолжают самостоятельно документировать последствия своих преступлений во временно оккупированном Мариуполе. С вертолета россияне показали руины левобережной части города. Спустя два года оккупации сотни домов стоят в руинах.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе процветает наркоторговля. Объявления о продаже незаконных веществ и поиске наркокурьеров открыто размещают в местных группах.

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