В оккупированном Мариуполе процветает наркоторговля

Во временно оккупированном Мариуполе во всю процветает наркоторговля. Объявления о продаже незаконных веществ и поиске наркокурьеров открыто размещают в местных группах.

При этом россияне не только не пытаются препятствовать распространению наркотиков, но и активно этому содействуют. Об этом говорится в Telegram-канале Мариупольского городского совета.

Местные жители жалуются, что в захваченном россиянами городе заметен настоящий расцвет наркоторговли. Мариупольцы пишут, что оккупационная "полиция" в доле у наркокурьеров и совсем не реагирует на жалобы местных жителей.

Одна из женщин написала, что практически ежедневно сообщает в "полицию" о том, что видит закладки с наркотиками, но никакой реакции на жалобы и заявления людей нет.

В Мариупольском горсовете подчеркнули, что даже предатель и украинофоб Олег Царев вынужден был признать критичность ситуации и бездействие оккупационных органов.

"Если такие сообщения открыто появляются в местных группах и нет реакции местных правоохранителей на них, то выходит, что они в курсе, а значит в доле", – написал Царев.

В свою очередь в мэрии украинского города отметили, что российские оккупанты превратили некогда процветающий и богатый Мариуполь в город маргиналов и хаоса.

"Местные органы покрывают российских военных, устраивающих аварии на дорогах и наркоторговцев, открыто ищущих курьеров. Никакого порядка и закона", – констатировали в мэрии плачевность ситуации.

Напомним, в оккупированном Мариуполе российские силовики устроили тотальную зачистку перед Днем победы во Второй мировой. Военные и полицейские страны-агрессора останавливают автомобили и "пакуют" людей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в военном движении "Атеш" рассказали о работе партизан в Мариуполе. Оккупанты меняют места дислокации техники, опасаясь украинских ударов. Кроме того, за последние дни около десяти захватчиков погибли после передачек с "загадочными пасочками, колбасками и сальцом".

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