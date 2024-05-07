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Оккупанты устроили "облавы" в Мариуполе: проверяют авто и проводят задержание, – Андрющенко

Анна Паскевич
War
2 минуты
1,9 т.
Оккупанты устроили 'облавы' в Мариуполе: проверяют авто и проводят задержание, – Андрющенко

В оккупированном Мариуполе российские силовики устроили тотальную зачистку перед Днем победы во Второй мировой. Военные и полицейские страны-агрессора останавливают автомобили и "пакуют" людей.

Об этом 7 мая рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. Он также опубликовал фото с улиц захваченного города, где дежурят российские патрули.

Оккупанты устроили "облавы" в Мариуполе: проверяют авто и проводят задержание, – Андрющенко

"Тотальная зачистка в Мариуполе. Вчера целый день зачистка уровня 2022 года. Куча патрулей полицаев с военными. Осмотр автомобилей. Выборочная остановка прохожих с осмотром гаджетов и проверкой документов", – рассказал Андрющенко.

Оккупанты устроили "облавы" в Мариуполе: проверяют авто и проводят задержание, – Андрющенко

Советник мэра добавил, что на улице Покрышкина прямо посреди дня были "упакованы" несколько мужчин.

Оккупанты устроили "облавы" в Мариуполе: проверяют авто и проводят задержание, – Андрющенко

Причина усиления контроля точно неизвестна, отметил Андрющенко.

Вероятно, кремлевские силовики выискивают украинских партизан, или же – собственных дезертиров.

Оккупанты устроили "облавы" в Мариуполе: проверяют авто и проводят задержание, – Андрющенко

"С одной стороны имеется информация о приезде "высокого гостя из Москвы" – тогда это просто контрпартизанская борьба. С другой – снова беглецы с передовой с оружием. Тогда к чему здесь прохожие? Короче, режим посуровел ко "Дню победы". Обратная сторона победобесия", – написал советник мэра.

Оккупанты устроили "облавы" в Мариуполе: проверяют авто и проводят задержание, – Андрющенко

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в военном движении "Атеш" рассказали о работе партизан в Мариуполе. Оккупанты меняют места дислокации техники, опасаясь украинских ударов. Кроме того, за последние дни около десяти захватчиков погибли после передачек с "загадочными пасочками, колбасками и сальцом".

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