Оккупанты устроили 'облавы' в Мариуполе: проверяют авто и проводят задержание, – Андрющенко

В оккупированном Мариуполе российские силовики устроили тотальную зачистку перед Днем победы во Второй мировой. Военные и полицейские страны-агрессора останавливают автомобили и "пакуют" людей.

Об этом 7 мая рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. Он также опубликовал фото с улиц захваченного города, где дежурят российские патрули.

"Тотальная зачистка в Мариуполе. Вчера целый день зачистка уровня 2022 года. Куча патрулей полицаев с военными. Осмотр автомобилей. Выборочная остановка прохожих с осмотром гаджетов и проверкой документов", – рассказал Андрющенко.

Советник мэра добавил, что на улице Покрышкина прямо посреди дня были "упакованы" несколько мужчин.

Причина усиления контроля точно неизвестна, отметил Андрющенко.

Вероятно, кремлевские силовики выискивают украинских партизан, или же – собственных дезертиров.

"С одной стороны имеется информация о приезде "высокого гостя из Москвы" – тогда это просто контрпартизанская борьба. С другой – снова беглецы с передовой с оружием. Тогда к чему здесь прохожие? Короче, режим посуровел ко "Дню победы". Обратная сторона победобесия", – написал советник мэра.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в военном движении "Атеш" рассказали о работе партизан в Мариуполе. Оккупанты меняют места дислокации техники, опасаясь украинских ударов. Кроме того, за последние дни около десяти захватчиков погибли после передачек с "загадочными пасочками, колбасками и сальцом".

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