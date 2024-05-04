У оккупантов в Мариуполе "шухер" из-за ATACMS и "загадочных пасочек", есть погибшие. Фото

В Мариуполе Донецкой области Украины российские оккупанты меняют места дислокации своей техники, боясь атак со стороны Сил обороны. Кроме того, за последние дни около 10 захватчиков погибли, употребляя перед этим передачки с "загадочными пасочками, колбасками и сальцом".

Об операциях украинских партизан и слежке за врагом рассказал 4 мая Telegram-канал "Атеш". Представители движения сопротивления продолжаю фиксировать постоянное перемещения военной техники ВС РФ во временно оккупированном Мариуполе из-за ударов ATACMS и потерь.

"Нам известны все данные о текущем местоположении практически каждого подразделения и мест, куда оккупанты переместили различные виды вооружений, пытаясь спрятать их от неминуемого уничтожения", – подчеркнули партизаны.

Также патриоты рассказали, что недавно в Мариуполе военнослужащие страны-агрессора начали получать "загадочные" пасочки и другие продукты. Над передачками, судя по всему, постарались украинские агенты. Около 10 оккупантов отравились.

"Вкус был не то что бы превосходным, а "убийственно" вкусным. Пасха все ближе и ближе, а передачек еще хватает. Кушайте на здоровья!" – пошутили в Telegram-канале.

В "Атеш" добавили, что продолжают работать вместе с движением "Маріуполь.Спротив" для уничтожения врага и скорейшего возвращения наших территорий. "Наша сплоченность помогает уничтожать р*шистов постоянно и эффективно", – подчеркнули патриоты.

Техника захватчиков на улицах временно оккупированного Мариуполя:

Как писал OBOZ.UA, в районе оккупированного Мариуполя утром 1 мая прогремел взрыв. Украинские патриоты, которые слышали этот звук, говорят, что он был похож на прилет.

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