В оккупированном Мариуполе прогремел взрыв: говорят о прилете

В районе временно оккупированного Мариуполя Донецкой области утром в среду, 1 мая, прогремел взрыв. Украинские патриоты, которые слышали этот звук, говорят, что он был похож на прилет.

Свидетельствами очевидцев поделился на своем канале в Telegram советник городского головы Петр Андрющенко. Предварительно, в районе поселка Сартана (северо-восточная часть Мариуполя) работала противовоздушная оборона врага.

На границе Кальмиусского/Левобережного районов визуально видели пролет объекта, похожего на ракету, в сторону Ростова (РФ).

"Звук взрыва аналогичен звуку прилета – не ПВО и не самолет. Визуально дыма в пределах города пока не фиксируют, но остается район. Выясняем дальше", – сообщал Андрющенко около 12:00 среды.

Как ранее писал OBOZ.UA, российские захватчики работают над тем, чтобы построить на оккупированных территориях Украины железнодорожную систему для удобной переброски своих сил. Первая железнодорожная ветка, которую РФ начала строить в Донецкой области в сентябре 2023 года, может заработать уже в мае.

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