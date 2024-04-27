Россия построила железнодорожный мост и до лета откроет первую ветку вблизи Мариуполя: расследование

Российские захватчики работают над тем, чтобы построить на оккупированных территориях Украины железнодорожную систему для удобной переброски своих сил. Первая железнодорожная ветка, которую РФ начала строить в Донецкой области в сентябре 2023 года, может заработать уже в мае.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на данные советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко. Этот путь тянется на 60 километров между населенными пунктами Новоселовка – Гранитное – Бурное.

Сейчас российские оккупанты ускоренными темпами укладывают рельсы и устанавливают бетонные "зубы дракона" по обе стороны железнодорожного пути.

Самый сложный этап строительства россияне уже прошли – они построили мост через реку Кальмиус к югу от села Гранитное. О том, что инфраструктурный объект готов к эксплуатации, свидетельствуют и спутниковые данные, и слова очевидцев.

"На большой скорости россияне готовят укладку рельсов. Можете увидеть в марте состояние "полотно", а уже в апреле на полотне активные работы по укладке рельсов и рядом обустройство фортификаций. В частности, "зубы дракона". При таких условиях первое полноценное железнодорожное сообщение мы рискуем увидеть к середине мая 2024 года. Именно поэтому мы видим активное тестирование пути на участке Мариуполь – Волноваха – Мариуполь. О последствиях уже написано/сказано. Риск слишком большой", – пишет Андрющенко.

Также в апреле оккупанты начали прокладывать объездную дорогу к северу от Мариуполя. Речь идет о около 70 км дороги, что предполагает возведение новых мостов, один из которых будет длиной не менее 500 метров. В Центре предположили, что новый отрезок сухопутного коридора может состоять из параллельных автомобильного и железнодорожного путей.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Мариуполе протестировали железную дорогу до морского порта. Этот путь будет использован, чтобы вывозить ворованный металл с ММК им. Ильича.

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