Оккупанты запустили железную дорогу в порт, чтобы продолжать похищение металла, – Андрющенко
Во временно оккупированном Мариуполе протестировали железнодорожный путь в морской порт.
Об этом в Telegram написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, этот путь будет использован, чтобы вывозить ворованный металл из ММК им. Ильича.
"Первый за долгое время грузовой поезд порожняком зашел в порт. Пока без дальнейшего движения, только маневрирование. По предварительной информации, тестовый прогон по ММК им. Ильича для вывоза лома морем", – уточнил Петр Андрющенко.
Он также высказал предположение, что в случае достройки оккупантами железной дороги в Ростов "вероятность нетестовых поставок оружия равна 99,9%".
Как известно, в Мариуполе до российского вторжения работали два металлургических гиганта, принадлежащих компании "Метинвест" Рината Ахметова – "Азовсталь" и ММК им. Ильича. Пока в компании говорят, что оценить степень повреждения комбинатов невозможно, но вероятность, что оккупанты смогут запустить их работу, остается очень низкой.
А оккупанты продолжают воровать и вывозить в РФ продукцию этих заводов: так, с завода ММКИ вывезли не только готовую продукцию и сырье, а даже уголь.