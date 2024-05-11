Сотни домов полуразрушены: в сети показали, как выглядит левобережье Мариуполя. Фото

Российские захватчики продолжают самостоятельно документировать последствия своих преступлений во временно оккупированном Мариуполе. С вертолета россияне показали руины левобережной части города.

Спустя два года оккупации сотни домов стоят в руинах. Об этом в Telegram сообщил Мариупольский городской совет.

Путинские захватчики сделали фото возле разрушенной "Азовстали" и Левого берега, который РФ превратила в руины. Спустя два года после захвата украинского города десятки домов в Мариуполе стоят полуразрушенные.

"Район продолжает оставаться в руинах, сотни домов полуразрушены, а жителей просто нет. Подлинная реальность оккупации выглядит именно так", – написали в мэрии.

Стоит отметить, что вопреки реальной картине кремлевская пропаганда продолжает цинично врать о том, что страна-террорист РФ якобы восстанавливает Мариуполь после боевых действий. Однако на самом деле в городе продолжает царить беспорядок и хаос.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе процветает наркоторговля. Объявления о продаже незаконных веществ и поиске наркокурьеров открыто размещают в местных группах.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в военном движении "Атеш" рассказали о работе партизан в Мариуполе. Оккупанты меняют места дислокации техники, опасаясь украинских ударов. Кроме того, за последние дни около десяти захватчиков погибли после передачек с "загадочными пасочками, колбасками и сальцем".

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