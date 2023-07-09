Армия РФ нанесла удар по жилому кварталу Херсона: есть пострадавшая

9 июля армия России вновь нанесла удар по Херсону, пытаясь мстить за потерянные участки на фронте. В результате попадания огня на территорию жилого района пострадала 66-летняя женщина.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин на своем Telegram-канале. Пострадавшая получила сотрясение мозга.

"Также у нее поранена голова. На место происшествия выехали экстренные медицинские службы, которые оказали ей помощь. Сейчас жизни местной жительницы ничего не угрожает", – указал глава региона.

Отметим, что подобные методы оккупанты применяют, поскольку по-прежнему не могут вытеснить немногочисленный отряд Сил обороны с восточного (левого) берега Херсонщины. 30 июня оккупанты ударили баллистической ракетой "Искандер" по пролету восточной части Антоновского моста, пытаясь помешать украинским воинам использовать конструкцию как укрытие.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты за сутки убили десять мирных жителей Донбасса. Большинство погибли от вражеских атак по Лиману, а еще один – от удара по Авдеевке.

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