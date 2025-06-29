Армия РФ не смогла выполнить задачу на востоке и сделала паузу: офицер Крамаров объяснил, что будет дальше

Страна-оккупант Россия в ходе летней наступательной кампании в Украине пытается решить главную проблему: полный захват Донецкой области в административных границах. Впрочем, через два месяца после начала кампании враг осознал, что ему не удалось выполнить даже первую часть задачи – захвата Покровска и Константиновки. Второй этап предусматривал формирование плацдарма и дальнейшее движение на Краматорск и Славянск.

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В сложившейся ситуации противник взял паузу для перегруппировки, изменения подходов и поиска "ключика" к украинской обороне. Эта пауза может длиться около двух недель. Далее враг может вновь активизироваться, чтобы хотя бы с опозданием, но достичь своей цели в Донецкой области.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

– По данным южнокорейской разведки, Россия может перебросить на территорию Украины силы КНДР для того, чтобы иметь возможность вести наступательные действия сразу на нескольких направлениях. По оценкам Института изучения войны, это может привести к определенному "излому" на фронте. Согласны ли вы с такими оценками? Может ли большое количество сил КНДР оказаться на нашей территории?

– Эта информация была уточнена. Речь идет о дополнительном контингенте, который якобы Северная Корея готова отправить в Россию в размере 6 тысяч человек. В прошлом году мы уже видели 10 тысяч. Эффективность северокорейских военных мы тоже уже увидели.

Возможно, в каких-то своих стратегических расчетах россияне не исключают такой возможности. Но им нужно привлечение гораздо большего количества северокорейских солдат, нужен корпус хотя бы в 30 тысяч или даже в 40 тысяч. К тому же это армия, которая разговаривает на другом языке. Поэтому все это очень сложно.

Как некий дополнительный мобилизационный потенциал, возможно, россияне их рассматривают. В стратегических планах также. Но для нас большую угрозу несут не северокорейские солдаты, а поставки в Россию северокорейской техники, которая позволяет россиянам компенсировать их проблемы с производством.

– Кстати, о технике. Из-за ударов Израиля и США существенно пострадал еще один союзник России – Иран. Считаете ли вы, что сегодня уже можно ставить крест на военном сотрудничестве Ирана и России?

– Крест ставить нельзя, ведь удары как Израиля, так и США были направлены в основном на иранскую инфраструктуру по производству ракет. Прежде всего, оперативно-тактических ракетных комплексов, которые могут быть потенциальными носителями ядерных боеголовок, а также на инфраструктуру, которая была элементом ядерной программы, обогащения урана и тому подобное. Да, была информация о том, что в первые дни Израиль наносил удары по основным центрам производства "Шахедов", но она не была подтверждена.

Итак, единственный результат, который мы можем увидеть от этого в определенной долгосрочной перспективе – возможно, Россия уменьшит производство тех же российских БПЛА, потому что они все равно используют значительное количество компонентов из Ирана.

Что касается поставок других типов боеприпасов, то, наверное, на данный момент для нас снимается угроза того, что у россиян может появиться еще и иранская баллистическая ракета, о которой часто говорили.

– Кандидат на должность Верховного главнокомандующего ВС США в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что Украина может победить в этой войне. Он отметил, что украинцы борются с упорством. Можно ли рассматривать это заявление как определенный намек на то, что Соединенные Штаты могут существенно увеличить свою помощь именно для того, чтобы Украина победила, а не просто держалась на плаву?

– Согласно военной иерархии, это один из ключевых командующих, который сначала подчиняется командующему объединенных штабов, а затем непосредственно президенту. Этот человек не принимает ключевых решений по оказанию помощи Украине. Но он может оценивать вызовы для армии США в Европе, тем более, что этот контингент будет уменьшаться уже фактически в следующем месяце. Он может высказать свою позицию по поводу необходимости, основываясь на собственном анализе.

Необходимо также понимать, что подавляющее количество американских генералов, когда они начинали свой путь как военные курсанты, готовили еще по лекалам холодной войны и подготовки к противостоянию с Советским Союзом, а сейчас уже с Россией. И они готовы. Но американский политикум, к сожалению, не подает признаков жизни, которые бы нам очень хотелось увидеть.

На уровне слухов говорят о том, что на определенных условиях американцы будут готовы передать нам дополнительные системы Patriot. Это единственное, о чем шла речь. Но для нас сейчас стоит вопрос, как будет завершаться выдача пакетов помощи от США, которые были профинансированы ранее.

– Продолжается летнее наступление российской оккупационной армии. Какую главную цель в этом наступлении ставит перед собой враг? Может ли он ее реально достичь до конца лета? Когда наступление закончится?

– Как и в прошлом году, оно может закончиться раньше конца ноября – начала декабря. Все будет зависеть от погодных условий. Человеческого потенциала в России действительно много. Наверное, даже больше, чем они могут реализовать. Да, есть проблемы с техникой.

Основная задача – я это россияне показывают своими маневрами – полная оккупация Донецкой области. Это позволит российскому политическому руководству сказать, что все цели "СВО" достигнуты, что они "защитили" народ Донецка и Луганска, "сохранили" Крым и получили на будущее новый стратегический плацдарм для наступления или войны с НАТО. То есть это они могут продать внутренней аудитории. Но без оккупации Донецкой области в пределах административных границ им этого не удастся.

Что касается других маневров, то якобы что-то готовится на юге Херсонской и Запорожской областей, то же касается Сумщины и Харьковщины, то основная задача этих кампаний – оттягивать наши ресурсы и внимание, чтобы улучшить свои возможности в Донецком регионе.

Насколько я понимаю, у них стояла задача провести эту операцию в два этапа: захват Покровска и Константиновки, в этой зоне формирования плацдарма и дальнейшее движение на Краматорск и Славянск. На данный момент целей первого этапа они не достигли.

– Значит, можно надеяться, что враг не достигнет своих глобальных планов по крайней мере до конца лета?

– Собственно, они могут не достичь своих глобальных планов вообще до конца этого года. У них есть глобальная линия, которая определенным образом является постоянной, фиксируется снижение количества боевых столкновений. Возможно, это связано с тем, что россияне увидели, что в течение двух месяцев с начала проведения наступления они не смогли выполнить задач, которые перед ними стояли, и перестали биться головой о стену. Раньше при таких условиях они бы еще два или три месяца продолжали.

Но сейчас они пытаются изменить подход, элементарно, векторы, по которым они наступают. Если они упираются и не могут преодолеть нашу оборону, они отходят, перегруппировываются и дальше возвращаются с новым оперативно-тактическим или стратегическим планом относительно того, как подобрать ключик к нашей обороне.

Поэтому можно сказать, что первая волна, которая была связана с активизацией боевых действий и увеличением обстрелов по территории Украины, абсолютно логично завершилась. Думаю, через две недели мы увидим новую волну увеличения количества боевых столкновений и интенсификации боевых действий на линии соприкосновения.