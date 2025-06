Значительный "перелом": в ISW объяснили, что будет означать развертывание Россией солдат КНДР на территории Украины

Северная Корея в сговоре с Россией может направить свои войска на территорию Украины, что будет представлять собой существенный "перелом" на поле боя. Речь идет о вероятности для российских сил улучшить способность поддерживать свои одновременные наступательные операции на нескольких направлениях.

Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Ранее о новых военных договоренностях Москвы и Пхеньяна известили со стороны Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS).

Так, агентство Reuters, ссылаясь на осведомленного о разведданных южнокорейского законодателя, сообщило 26 июня, что Северная Корея может направить неопределенное количество дополнительных войск в Россию для борьбы с Украиной уже в июле или августе 2025 года. По оценкам ведомства, примерно в этот период страна-агрессор может готовиться к началу усиленных атак по всему украинскому фронту.

На данный момент КНДР продолжает вооружать РФ артиллерийскими боеприпасами и ракетами. В ответ, как предполагают разведчики, Пхеньян получает от Москвы технические консультации по запускам спутников и системам наведения ракет.

"Обнаружены доказательства того, что северокорейские войска усиливают российские силы в Курской области, а Северная Корея поставляет России артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты. Украинские войска сохраняют ограниченное присутствие в Курской области, поэтому северокорейские военнослужащие, участвующие в боевых действиях, скорее всего, будут сражаться на территории Украины", – отметили в ISW.

По словам аналитиков, разрешение северокорейского и российского военного командования на развертывание северокорейских сил на украинской территории ознаменовало бы собой значительный "перелом" на поле боя, который может улучшить способность ВС РФ поддерживать одновременные наступательные операции на нескольких направлениях, с которыми оккупанты традиционно с трудом справлялись до этого.

Ранее ISW оценивал, что российские силы компенсировали это проведением пульсирующих, более сдержанных штурмов вдоль различных участков линии фронта. Но недавние сообщения указывают на то, что армия РФ, по-видимому, постепенно продвигается по крайней мере в трех одновременных крупномасштабных наступательных операциях на направлениях Боровая – Лиман, Константиновка и Новопавловка.

"Невозможно спрогнозировать вероятное влияние северокорейской поддержки такого типа без дополнительной информации о размере и составе северокорейского военного контингента, который будет отправлен в Украину. Пока неясно, как быстро новые северокорейские войска станут эффективными в операциях вместе с российскими войсками в Украине", – на данный момент оценивает ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу объявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын направит в Курскую область саперов и строителей якобы для восстановления региона. Речь идет примерно о 6000 северокорейцев.

