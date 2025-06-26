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КНДР может направить новую партию солдат в Россию: разведка Южной Кореи назвала вероятные сроки

Алексей Лютиков
War
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КНДР может направить новую партию солдат в Россию: разведка Южной Кореи назвала вероятные сроки

В ближайшее время Северная Корея может направить дополнительные войска в Россию. Войска КНДР, которые Москва может задействовать в войне против Украине, могут быть отправлены уже в июле или августе.

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Также Пхеньян продолжает поставлять путинской армии различные системы вооружения. Об этом заявили в Национальной разведывательной службе Южной Кореи, сообщает Reuters.

По словам члена Комитета по разведке Национальной ассамблеи Южной Кореи Ли Сон Гвона, КНДР продолжает тесное военно-техническое сотрудничество с РФ. В Сеуле предупредили, что российская оккупационная армия может готовиться к масштабному наступлению в Украине в июле или августе.

Свои оценки южнокорейская разведки основывает на усиленной подготовке войск Северной Кореей и недавнем визите в Пхеньян высокопоставленного военного представителя России.

По словам Ли, в обмен на поставки Северной Кореей артиллерийских боеприпасов и ракет Пхеньян, вероятно, получает из России технические консультации по запускам спутников и системам наведения ракет.

КНДР может направить новую партию солдат в Россию: разведка Южной Кореи назвала вероятные сроки

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте признал, что по меньшей мере три страны помогают России уже более трех лет вести полномасштабную войну против Украины. Речь идет о Китае, Северной Корее и Иране.

Как сообщал OBOZ.UA, в Северной Корее вскоре могут начать производить иранские дроны-камикадзе типа "Шахед". Соответствующие технологии Пхеньяну передаст Москва. Сама Россия сейчас производит около 2 тысяч таких дронов в месяц и планирует нарастить производство до 5 тысяч.

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