КНДР может направить новую партию солдат в Россию: разведка Южной Кореи назвала вероятные сроки

В ближайшее время Северная Корея может направить дополнительные войска в Россию. Войска КНДР, которые Москва может задействовать в войне против Украине, могут быть отправлены уже в июле или августе.

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Также Пхеньян продолжает поставлять путинской армии различные системы вооружения. Об этом заявили в Национальной разведывательной службе Южной Кореи, сообщает Reuters.

По словам члена Комитета по разведке Национальной ассамблеи Южной Кореи Ли Сон Гвона, КНДР продолжает тесное военно-техническое сотрудничество с РФ. В Сеуле предупредили, что российская оккупационная армия может готовиться к масштабному наступлению в Украине в июле или августе.

Свои оценки южнокорейская разведки основывает на усиленной подготовке войск Северной Кореей и недавнем визите в Пхеньян высокопоставленного военного представителя России.

По словам Ли, в обмен на поставки Северной Кореей артиллерийских боеприпасов и ракет Пхеньян, вероятно, получает из России технические консультации по запускам спутников и системам наведения ракет.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте признал, что по меньшей мере три страны помогают России уже более трех лет вести полномасштабную войну против Украины. Речь идет о Китае, Северной Корее и Иране.

Как сообщал OBOZ.UA, в Северной Корее вскоре могут начать производить иранские дроны-камикадзе типа "Шахед". Соответствующие технологии Пхеньяну передаст Москва. Сама Россия сейчас производит около 2 тысяч таких дронов в месяц и планирует нарастить производство до 5 тысяч.

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