Армия РФ обстреляла Донетчину: два человека погибли, девять ранены. Фото

Оккупационные войска государства-агрессора России в среду, 3 мая, в очередной раз массированно обстреляли мирные населенные пункты в Донецкой области. В результате террористических обстрелов врага погибли двое мирных украинцев.

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Еще девять человек получили ранения. Об очередном преступлении РФ сообщили в Telegram-канале Офиса генпрокурора Украины.

Там отметили, что по этому факту начаты досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Под огонь врага попали города Авдеевка, Константиновка, Торецк, Часов Яр, поселок Заречное Лиманской территориальной громады, поселок Большая Новоселка и поселок Новоукраинка Волновахского района.

Как отмечается, среди пострадавших – двое работников предприятия и отец с сыном, которые сидели возле своего дома, когда российский снаряд попал рядом с ними.

Кроме того, войска России разрушили дома, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры.

По данным прокуратуры, обстрел, вероятно, российские оккупанты вели из ствольной артиллерии, РСЗО "Град" и минометов.

Как сообщал OBOZREVATEL, армия России 3 мая нанесла удары по единственному работающему гипермаркету и железнодорожному вокзалу в Херсоне. В результате обстрелов погиб 21 человек, 48 ранены. Еще четыре человека погибли в результате ударов по территории области.