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Армия РФ оккупировала Кураховку и Шахтерское на Донетчине – обновлена карта от DeepState

Марина Лисничук
War
2 минуты
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Армия РФ оккупировала Кураховку и Шахтерское на Донетчине – обновлена карта от DeepState

Оккупационным войскам России якобы удалось захватить ряд сел на Покровском и Времивском направлениях фронта. Также враг имеет продвижение на других участках в пределах Донетчины, Запорожья и на территории российской Курщины.

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Об этом сообщает аналитический ресурс DeepState. Авторы отметили, что обновили карту войны по состоянию на 02:26 воскресенья, 3 ноября.

По данным аналитиков, российские войска оккупировали село Кураховка в Покровском районе (Кураховское направление) и село Шахтерское в Волновахском районе Донетчины (Времевское направление).

Армия РФ оккупировала Кураховку и Шахтерское на Донетчине – обновлена карта от DeepState

Также отмечается, что на Покровском направлении армия РФ продвинулась возле села Максимильяновка; на Кураховском – вблизи Новоселидовки; на Ореховском – за Вербовым (Пологовский район Запорожской области).

Армия РФ оккупировала Кураховку и Шахтерское на Донетчине – обновлена карта от DeepState
Армия РФ оккупировала Кураховку и Шахтерское на Донетчине – обновлена карта от DeepState

Кроме этого, утверждают авторы аналитического ресурса, враг прошел вперед в селах Волченка Покровского района и Максимовка Волновахского района Донетчины.

Армия РФ оккупировала Кураховку и Шахтерское на Донетчине – обновлена карта от DeepState

Аналитики указывают, что на Курщине подразделениям ВС РФ удалось восстановить положение возле села Шептуховка Кореневского района.

Армия РФ оккупировала Кураховку и Шахтерское на Донетчине – обновлена карта от DeepState

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины рассказали, что армия РФ совершает очень много механизированных штурмов на Кураховском направлении фронта. Оккупанты группами атакуют позиции ВСУ с левого и правого флангов, оборона по сравнению с ситуацией летом стала сложнее.

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