Армия РФ оккупировала Кураховку и Шахтерское на Донетчине – обновлена карта от DeepState

Оккупационным войскам России якобы удалось захватить ряд сел на Покровском и Времивском направлениях фронта. Также враг имеет продвижение на других участках в пределах Донетчины, Запорожья и на территории российской Курщины.

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Об этом сообщает аналитический ресурс DeepState. Авторы отметили, что обновили карту войны по состоянию на 02:26 воскресенья, 3 ноября.

По данным аналитиков, российские войска оккупировали село Кураховка в Покровском районе (Кураховское направление) и село Шахтерское в Волновахском районе Донетчины (Времевское направление).

Также отмечается, что на Покровском направлении армия РФ продвинулась возле села Максимильяновка; на Кураховском – вблизи Новоселидовки; на Ореховском – за Вербовым (Пологовский район Запорожской области).

Кроме этого, утверждают авторы аналитического ресурса, враг прошел вперед в селах Волченка Покровского района и Максимовка Волновахского района Донетчины.

Аналитики указывают, что на Курщине подразделениям ВС РФ удалось восстановить положение возле села Шептуховка Кореневского района.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины рассказали, что армия РФ совершает очень много механизированных штурмов на Кураховском направлении фронта. Оккупанты группами атакуют позиции ВСУ с левого и правого флангов, оборона по сравнению с ситуацией летом стала сложнее.

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