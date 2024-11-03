"Оборона действительно сверхтрудная": в ВСУ рассказали о тактике россиян на Кураховском направлении
Вооруженные силы Украины продолжают держать оборону на Кураховском направлении Донецкой области, однако делать это очень трудно. Армия РФ задействует там очень много механизированных штурмовых групп.
Об этом в эфире "Апостроф TV" рассказал исполняющий обязанности пресс-офицера 33-й отдельной механизированной бригады Назар Войтенков. В их зоне ответственности россияне идут по левому и правому флангам, оборона по сравнению с летом стала сложнее.
"Оборона действительно сверхтрудная, потому что российские войска привлекают очень много механизированных штурмовых групп, которые пытаются закрепляться в лесополосах, пытаются пробиваться в нашей обороне, им это не удается, могут быть исключительные случаи, когда они заходят в какую-то лесополосу, но там их уничтожают украинские войска", – сказал военный.
По его словам, Кураховское направление является одним из самых тяжелых на линии фронта. Российские захватчики смогли оккупировать село Максимильяновка – в районе этого населенного пункта 33-я бригада оказывает огневую поддержку соседним подразделениям, которые пытаются сдерживать там противника.
Войтенков также рассказал, что российские войска недавно уничтожили свою же артиллерийскую группу, а также отметил, что из-за дождей на Донетчине захватчики используют бронированную технику.
Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска за прошлую неделю захватили на востоке Украины самую большую территорию с начала года. Более 200 квадратных километров добавились к тому, что враг захватил во время своего летнего наступления. СМИ пишут, что ближайшими целями россиян являются Покровск и Курахово.
Командование войсками РФ продолжает отправлять тяжело раненых в крайне изнуряющие пехотные "мясные" атаки на Кураховском направлении. Таким образом враг пытается поддерживать темп своего наступления на украинском фронте.
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