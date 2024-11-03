'Оборона действительно сверхтрудная': в ВСУ рассказали о тактике россиян на Кураховском направлении

Вооруженные силы Украины продолжают держать оборону на Кураховском направлении Донецкой области, однако делать это очень трудно. Армия РФ задействует там очень много механизированных штурмовых групп.

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Об этом в эфире "Апостроф TV" рассказал исполняющий обязанности пресс-офицера 33-й отдельной механизированной бригады Назар Войтенков. В их зоне ответственности россияне идут по левому и правому флангам, оборона по сравнению с летом стала сложнее.

"Оборона действительно сверхтрудная, потому что российские войска привлекают очень много механизированных штурмовых групп, которые пытаются закрепляться в лесополосах, пытаются пробиваться в нашей обороне, им это не удается, могут быть исключительные случаи, когда они заходят в какую-то лесополосу, но там их уничтожают украинские войска", – сказал военный.

По его словам, Кураховское направление является одним из самых тяжелых на линии фронта. Российские захватчики смогли оккупировать село Максимильяновка – в районе этого населенного пункта 33-я бригада оказывает огневую поддержку соседним подразделениям, которые пытаются сдерживать там противника.

Войтенков также рассказал, что российские войска недавно уничтожили свою же артиллерийскую группу, а также отметил, что из-за дождей на Донетчине захватчики используют бронированную технику.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска за прошлую неделю захватили на востоке Украины самую большую территорию с начала года. Более 200 квадратных километров добавились к тому, что враг захватил во время своего летнего наступления. СМИ пишут, что ближайшими целями россиян являются Покровск и Курахово.

Командование войсками РФ продолжает отправлять тяжело раненых в крайне изнуряющие пехотные "мясные" атаки на Кураховском направлении. Таким образом враг пытается поддерживать темп своего наступления на украинском фронте.

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