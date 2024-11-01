Теперь целями стали Покровск и Курахово: оккупанты за неделю захватили самую большую территорию с начала года – Bloomberg

Российские оккупационные войска за прошлую неделю захватили на востоке Украины самую большую территорию с начала года. Более 200 квадратных километров добавились к тому, что враг захватил во время своего летнего наступления.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные картографического сервиса DeepState. Издание указывает, что ближайшими целями россиян являются Покровское и Курахово.

"Российская армия набирает обороты в продвижении на востоке Украины, захватив на прошлой неделе больше территории, чем когда-либо в этом году, усиливая давление на союзников Киева в США и Европе. Завоевание более 200 квадратных километров увеличивает территорию, захваченную во время изнурительного летнего наступления, которое привел к огромным потерям российских войск и технике", – говорится в статье.

По подсчетам Bloomberg Intelligence, с 6 августа россияне оккупировали 1146 квадратных километров территории Украины. Это примерно на четверть больше чем за первые семь месяцев 2024 года. Выводы основаны на изменениях, зафиксированных аналитическим проектом DeepState.

Издание также отмечает, что на этой неделе российские войска захватили город Селидово, а следующими их целями являются Покровск и Курахово.

Оба города – важные логистические центры для обороны Украины в Донецкой области.

"Если они попадут в руки Путина, это станет еще одной вехой на его пути к захвату всего индустриального востока Украины", – отмечают авторы статьи.

Украинские войска постепенно теряют позиции в Курской области, поскольку Россия увеличивает атаки, пишет Bloomberg. В регион прибыли тысячи северокорейских военных, которые могут присоединиться к российским войскам на поле боя, по словам официальных лиц США и Южной Кореи.

"Территорические достижения России за последние три месяца, вероятно, являются результатом численного превосходства российских войск и их доминирования в применении артиллерии из-за гораздо большей доступности снарядов по сравнению с украинскими силами. Но эти локальные российские успехи не указывают на поворот в войне, которая остается войной на истощение", – отметил аналитик по геоэкономике России и Восточной Европы Алекс Кокчаров.

Как сообщал OBOZ.UA:

Оккупанты продвинулись в направлении Покровска. Также путинская армия ведет наступление в районе Курахово и Угледара. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

В последние полтора месяца российские войска активизировались на севере Донетчины, в частности на Лиманском направлении. Там существенно увеличилось количество российских штурмов. Враг стремится захватить Лиман и попытаться выйти в Славянск

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