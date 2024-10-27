Оккупанты продвинулись в направлении Покровска и ведут наступление в районе Курахово: анализ ISW

Оккупационная армия РФ продолжает наступление на Покровск в Донецкой области. Недавно захватчикам удалось продвинуться к востоку и юго-востоку от Покровска на фоне наступательных операций.

Видео дня

Также путинская армия ведет наступление в районе Курахово и Угледара. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 25 и 26 октября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись на восточную окраину Новоторецкого (к востоку от Покровска), к западу от Новогродовки (к юго-востоку от Покровска), в террикон шахты Коротченко к северо-востоку от Селидово (к юго-востоку от Покровска) и в северную часть Александрополя (к юго-востоку от Покровска). Кремлевские пропагандисты утверждали, что россияне продвинулись на один километр в пределах Селидово, а также захватили Александрополь и Горняк.

Также в сети сообщалось, что российские войска, действующие к востоку от Покровска, продвинулись к северу от Гродовки и к западу от Красного Яра. В целом оккупанты продолжали наступление к востоку от Покровска в районе Воздвиженки, Миролюбовки, Проминя и Крутого Яра и к юго-востоку от Покровска в районе Лысковки, Николаевки, Селидово, Новоселидовки, Новодмитровки, Измайловки и Степановки.

Кроме того, войска РФ продолжали наступательные операции к востоку от Курахово в районе Гострого и Дальнего, но подтвержденных изменений на линии фронта 25-26 октября не было.

В то же время оккупанты продвинулись к юго-востоку от Донецка в районе Угледара на фоне наступательных операций в этом районе 26 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 26 октября, показывают, что российские войска продвинулись к западу от Победы (к юго-западу от Донецка). Геолокационные кадры, опубликованные 26 октября, показывающие усиленную российскую атаку взвода и еще одну российскую сокращенную атаку роты, показывают, что захватчики недавно продвинулись к северу от Золотой Нивы и к северу и северо-западу от Пречистовки (оба к западу от Угледара).

Напомним, Вооруженные силы Украины 26 октября провели усиленную механизированную атаку на российские позиции в Глушковском районе Курской области РФ. Российские войска тоже предприняли попытки отбить некоторые позиции, но в целом линия фронта на этой территории за сутки не изменилась.

Как сообщал OBOZ.UA, за время Курской операции ВСУ российская армия потеряла уже почти 18 000 солдат, из них около 7000 – безвозвратно. Также украинские войска уничтожили около тысячи единиц военной техники и вооружения россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!