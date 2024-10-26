Потери РФ на Курщине достигли почти 18 тысяч: Силы обороны показали видео успешных операций

Украина продолжает операцию в Курской области РФ, уничтожая живую силу, технику и вооружение противника. За время операции российская армия потеряла уже почти 18 тысяч своих военнослужащих, из них почти 7 тысяч – безвозвратно.

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Также уничтожены около тысячи единиц военной техники и вооружений врага. О потерях РФ на Курщине рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Курская операция. Потери РФ по состоянию на 25 октября 2024 года", – отметили там, опубликовав видео с деталями и кадрами операций Сил обороны.

Так, за период с 6 августа по 25 октября убитыми, ранеными и пленными Россия потеряла 17 819 человек. Безвозвратные потери составили 6 662 военнослужащих, санитарные – 10 446. В плен попали 711 россиян.

Также захватчики лишились 970 единиц военной техники и вооружений.

В частности, Силы обороны уничтожили 45 российских танков, 256 боевых бронированных машин, 565 единиц автомобильной техники, 99 артиллерийских систем, пять реактивных систем залпового огня.

Ранее потери российских войск за время Курской операции озвучил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он также назвал "откровенной дезинформацией" заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы окружении около 2 тыс. украинских военных на Курщине российскими силами.

Напомним, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1690 человек. Также украинские воины обезвредили 12 танков, 45 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, два РСЗО, два средства ПВО, 56 БПЛА оперативно-тактического уровня, 95 автомобилей, шесть единиц специальной техники оккупантов.

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