Силы обороны отминусовали 1690 оккупантов, 12 танков и 45 ББМ – Генштаб

За прошедшие сутки, 25 октября, Силы обороны отминусовали 1690 российских оккупантов. Также вражеская армия потеряла почти 250 единиц военной техники и вооружений.

Видео дня

В частности, уничтожены 12 танков и 45 боевых бронированных машин. Обновленные данные о потерях РФ в войне обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с 1690 оккупантами, которых РФ потеряла накануне, общие боевые потери России в войне к утру 26 октября достигли 687 600 человек.

Также враг утратил 247 единиц военной техники и вооружений.

В частности, россияне за вчера недосчитались 12 танков (всего уничтожено уже 9 109 единиц), 45 ББМ (в общей сложности 18 332), 29 артиллерийских систем (19 782), двух РСЗО (1 240) и двух средств ПВО (984).

Также уничтожены 56 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 17726), 95 единиц автомобильной (27460) и шесть единиц специальной техники (3541).

Неизменным остается количество ликвидированных самолетов (369), вертолетов (329), крылатых ракет (2625), кораблей /катеров (28), подводных лодок (1).

Напомним, накануне украинские десантники показали "дорогу смерти" на Курщине. Путь протяженностью 14 км, соединяющий населенные пункты Снагость и Зеленый Шлях, в прямом смысле устлан уничтоженной российской техникой стоимостью в миллионы долларов.

Также сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отрицал окружение ВСУ на Курщине и назвал потери российских войск. О том, что в окружении якобы оказались около 2 тыс. военных Сил обороны ранее заявил российский диктатор Владимир Путин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!